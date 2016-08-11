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В Башкирии безработный мужчина ограбил пенсионера

11 августа 2016, 12:09
Всю пенсию у пожилого человека он забрал под угрозой физической расправы.

В Янаульском районе Башкирии вчера, 11 августа, задержан 32-летний мужчина, сообщает пресс-служба МВД Башкирии. Он подозревается в ограблении 63-летнего пенсионера.

Полицейские установили, что молодой мужчина был знаком с пенсионером. В день получения пенсии он наведался к деду и начал выпрашивать деньги. Получив отказ, под угрозой физической расправы он забрал 20 тысяч рублей.

Потерпевший испугался налетчика и покорно отдал ему все до копейки. Еще долго пенсионер приходил в себя и заявил о преступлении в полицию только через два дня. Но несмотря на позднее обращение пострадавшего, подозреваемый был задержан в течение часа. Выяснилось, что он был неоднократно судим за кражи, грабеж и разбой, сейчас нигде не работает и злоупотребляет спиртным.

- В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено очередное уголовное дело по статье «грабеж», - уточнили в пресс-службе МВД республики. - Часть похищенных денег оперативники изъяли и в ближайшее время вернут пенсионеру.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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