В Башкирии безработный мужчина ограбил пенсионера

Потерпевший испугался налетчика и покорно отдал ему все до копейки. Еще долго пенсионер приходил в себя и заявил о преступлении в полицию только через два дня. Но несмотря на позднее обращение пострадавшего, подозреваемый был задержан в течение часа. Выяснилось, что он был неоднократно судим за кражи, грабеж и разбой, сейчас нигде не работает и злоупотребляет спиртным.