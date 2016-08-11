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Рустэм Хамитов выбрал первый юбилейный объект

11 августа 2016, 03:09
К 100-летию образования Башкирии в Мелеузе реконструируют стадион «Спартак».

Об этом глава региона заявил в ходе осмотра спортивного объекта, закрытого на реконструкцию ещё в 2005 году.

Стадион был построен еще в 1960 году и принимал такие события, как Спартакиада народов СССР, чемпионат СССР по спидвею, другие спортивные соревнования. Но в течение последних 10 лет он пустовал и разрушался. Во время реконструкции будет построен корпус с раздевалками и душевыми на четыре команды, будет положено искусственное покрытие на футбольное поле, появится беговая дорожка из наливного покрытия и трибуна на 500 мест. Общая стоимость реконструкции составит 83 млн рублей.

– Надо работать. Раз уже сегодня начало положено, давайте запланируем его как юбилейный объект. Всё здесь должно быть на хорошем уровне, – сказал Рустэм Хамитов, отметив необходимость увеличения вместимости стадиона.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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