Рустэм Хамитов выбрал первый юбилейный объект

Стадион был построен еще в 1960 году и принимал такие события, как Спартакиада народов СССР, чемпионат СССР по спидвею, другие спортивные соревнования. Но в течение последних 10 лет он пустовал и разрушался. Во время реконструкции будет построен корпус с раздевалками и душевыми на четыре команды, будет положено искусственное покрытие на футбольное поле, появится беговая дорожка из наливного покрытия и трибуна на 500 мест. Общая стоимость реконструкции составит 83 млн рублей.