Рустэм Хамитов выбрал первый юбилейный объект

Об этом глава региона заявил в ходе осмотра спортивного объекта, закрытого на реконструкцию ещё в 2005 году.
Стадион был построен еще в 1960 году и принимал такие события, как Спартакиада народов СССР, чемпионат СССР по спидвею, другие спортивные соревнования. Но в течение последних 10 лет он пустовал и разрушался. Во время реконструкции будет построен корпус с раздевалками и душевыми на четыре команды, будет положено искусственное покрытие на футбольное поле, появится беговая дорожка из наливного покрытия и трибуна на 500 мест. Общая стоимость реконструкции составит 83 млн рублей.
– Надо работать. Раз уже сегодня начало положено, давайте запланируем его как юбилейный объект. Всё здесь должно быть на хорошем уровне, – сказал Рустэм Хамитов, отметив необходимость увеличения вместимости стадиона.