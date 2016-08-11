Назначена дата суда над чиновницей из Стерлитамака, сбившей насмерть беременную

В городском суде Стерлитамака сегодня состоялось предварительное слушание по делу сотрудницы местного отдела образования Ольги Хуснутдиновой. Об этом сообщает портал sterlitamakcity.ru.
- Хуснутдинова сегодня попросила суд прекратить уголовное дело в ее отношении, - говорится в сообщении. - Стерлитамакский городской суд не принял ее ходатайство и назначил судебный процесс на первое сентября.
Как сообщала «Медиакорсеть», чиновница обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ. В начале июня она, управляя Chevrolet Cruze, выехала на встречку на улице Технической и столкнулась с «девяткой». Сама Хуснутдинова не пострадала, однако 29-летняя девушка за рулем отечественного авто от полученных травм скончалась. Факт столкновения зафиксирован видеокамерой. Ситуация усугубляется еще и тем, что погибшая ждала ребенка, а Хуснутдинова была пьяна.