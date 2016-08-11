Качкаев и Ющенко – главные кандидаты на победу в Уфимском округе

В пользу Качкаева, казалось бы, играет местный фактор. Его хорошо знают в округе и говорят, что, в отличие от нынешнего градоначальника, при нем в Уфе было больше порядка. Однако многие вменяют Качкаеву в вину скандальный закон «О капитальном ремонте многоквартирных домов», одним из разработчиков которого он является. Отмену этого закона уже давно требуют КПРФ, которая объявил сбор подписей у населения. Александр Ющенко во время своих встреч с населением активно использует данный фактор. При этом основные пострадавшие от этого закона - люди пожилого возраста, которые просто не доживут до того счастливого момента, когда их дом наконец увидит ремонт. Но именно они являются самым послушным и голосующим электоратом. Так, что борьба в округе между двумя кандидатами разворачивается нешуточная.