Качкаев и Ющенко – главные кандидаты на победу в Уфимском округе

Чуть больше месяца осталось до 18 сентября – дня выборов в Государственную Думу. Избирательная кампания набирает обороты. Медиакорсеть подготовила серию публикаций, в которых мы будем знакомить наших читателей с кандидатами – одномандатниками и партиями, которые попытают свое счастье в борьбе за думские кресла.
Более 60 кандидатов зарегистрировано в Башкирии в шести одномандатных округах на выборах в Госдуму. Серию своих публикаций мы начнем с обзора кандидатов, которые решили стать депутатами российского парламента в Уфимском одномандатном округе №3. Здесь зарегистрировано 10 кандидатов, все они представляют политические партии. Самовыдвиженцы даже не прошли через этап регистрации.
Главные претенденты на победу, на наш взгляд, - два действующих депутата Госдумы: экс-мэр Уфы, представитель «Единой России» Павел Качкаев и пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко. Они оба знают друг друга по работе в Госдуме и считаются политическими тяжеловесами.
В пользу Качкаева, казалось бы, играет местный фактор. Его хорошо знают в округе и говорят, что, в отличие от нынешнего градоначальника, при нем в Уфе было больше порядка. Однако многие вменяют Качкаеву в вину скандальный закон «О капитальном ремонте многоквартирных домов», одним из разработчиков которого он является. Отмену этого закона уже давно требуют КПРФ, которая объявил сбор подписей у населения. Александр Ющенко во время своих встреч с населением активно использует данный фактор. При этом основные пострадавшие от этого закона - люди пожилого возраста, которые просто не доживут до того счастливого момента, когда их дом наконец увидит ремонт. Но именно они являются самым послушным и голосующим электоратом. Так, что борьба в округе между двумя кандидатами разворачивается нешуточная.
Главное, чтобы опять не сработал пресловутый административный ресурс, который явно будет благосклонен в пользу кандидата от «Единой России».
Еще одна парламентская партия – «Справедливая Россия» в Уфимском округе выдвинула кандидатом лидера своего регионального списка – Гаджимурада Омарова. Однако в партии, видимо, решили, что шансы уроженца Дагестана в этом регионе малы и его перекинули в другой округ. На замену прислали Айгуль Байгускарову – заместителя директора предприятия «Иремель-фарм». Она также будет активно эксплуатировать тему ЖКХ.
В ЛДПР, наверное посчитали, что за борьбой они понаблюдают со стороны и решили обкатать в округе молодого 23-летнего специалиста по айти-технологиям Рената Минниахметова.
Партия Роста и «Зеленые» в качестве своих кандидатов выдвинули руководителей известных в Уфе коммерческих предприятий Виктора Петрова и Елену Андрееву.
«Коммунисты России» бросили в последний бой руководителя своего регионального отделения Бориса Нурисламова, а «Патриоты России» генерального директора строительной организации Раиса Саубанова.
Обиженные на всех и особенно на городской избирком яблочники будут агитировать за своего юриста Рустема Мулюкова. Ну и наконец партия «Родина» выдвинула ученого Фаиля Сафина.
Все 10 кандидатов в любом случае уверены пока именно в своей победе, но надеемся, что именно избиратель, а не участковые комиссии выберут самого достойного из них.