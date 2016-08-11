ФАС России оштрафовала Google на 438 миллионов рублей

В сентябре прошлого года в федеральной антимнопольной службе (ФАС) обратили внимание на то, что большинство мобильных телефонов с операционной системой Android, продаваемых в России, имеют предустановленную программу Google Play, что создаёт монополию на рынке продаж мобильных приложений. Тогда компании было вынесено предписание на корректировку договоров с производителями мобильных телефонов, но компания отказалась исполнить требования антимонопольщиков. Сейчас компания пытается в суде оспорить решение ФАС о наложении штрафа.