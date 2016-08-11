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ФАС России оштрафовала Google на 438 миллионов рублей

11 августа 2016, 17:11
Крупный штраф наложен за нарушения на рынке мобильных приложений.

Крупной зарубежной компании вменяют нарушение антимонопольного законодательства России.

В сентябре прошлого года в федеральной антимнопольной службе (ФАС) обратили внимание на то, что большинство мобильных телефонов с операционной системой Android, продаваемых в России, имеют предустановленную программу Google Play, что создаёт монополию на рынке продаж мобильных приложений. Тогда компании было вынесено предписание на корректировку договоров с производителями мобильных телефонов, но компания отказалась исполнить требования антимонопольщиков. Сейчас компания пытается в суде оспорить решение ФАС о наложении штрафа.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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