«Башгипроводхоз» обязали выплатить бывшим сотрудникам заработную плату

После вмешательства прокуратуры Советского района Уфы ликвидируемое АО «Проектно-изыскательный институт «Башгипроводхоз» выплатило своем бывшим сотрудникам задолженность по заработной плате.
Как сообщили в прокуратуре республики, было установлено, что руководство предприятия в связи с ликвидацией уволило 62 своих сотрудника, не выплатив им заработную плату и выходное пособие на общую сумму более 2 млн руб. С жалобой в надзорное ведомство обратились сами сотрудники предприятия.
- По данному факту прокуратура направила заявления в суд о выдаче судебных приказов о взыскании в пользу работников невыплаченной заработной платы. Кроме того, по инициативе прокуратуры на руководителя организации наложен штраф по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), - сообщили в прокуратуре.
«Башгипроводхоз» занимался проектированием прудов, водохранилищ и т.д. Решение о ликвидации предприятия было принято в 2015 году его единственным учредителем — министерством земельных и имущественных отношений республики.