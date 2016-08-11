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«Башгипроводхоз» обязали выплатить бывшим сотрудникам заработную плату

11 августа 2016, 13:47
Задолженность перед 62 сотрудниками составила более 2 миллионов рублей.

После вмешательства прокуратуры Советского района Уфы ликвидируемое АО «Проектно-изыскательный институт «Башгипроводхоз» выплатило своем бывшим сотрудникам задолженность по заработной плате.

Как сообщили в прокуратуре республики, было установлено, что руководство предприятия в связи с ликвидацией уволило 62 своих сотрудника, не выплатив им заработную плату и выходное пособие на общую сумму более 2 млн руб. С жалобой в надзорное ведомство обратились сами сотрудники предприятия.

- По данному факту прокуратура направила заявления в суд о выдаче судебных приказов о взыскании в пользу работников невыплаченной заработной платы. Кроме того, по инициативе прокуратуры на руководителя организации наложен штраф по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), - сообщили в прокуратуре.

«Башгипроводхоз» занимался проектированием прудов, водохранилищ и т.д. Решение о ликвидации предприятия было принято в 2015 году его единственным учредителем — министерством земельных и имущественных отношений республики.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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