«Башгипроводхоз» обязали выплатить бывшим сотрудникам заработную плату

Как сообщили в прокуратуре республики, было установлено, что руководство предприятия в связи с ликвидацией уволило 62 своих сотрудника, не выплатив им заработную плату и выходное пособие на общую сумму более 2 млн руб. С жалобой в надзорное ведомство обратились сами сотрудники предприятия.