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В Уфе убийца транссексуала получил 6,5 лет колонии

1 июня 2016, 11:26
41-летний житель Уфы получил срок за убийство транссексуала, совершенное в начале этого года. Суд приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима.

Как сообщили в следственном комитете республики, убийство произошло 1 февраля 2016 года в результате конфликта. В ходе следственным действий выяснилось, что на момент конфликта оба его участника находились в состоянии опьянения. Сама ссора произошла из-за того, что потерпевший неоднократно избивал свою бывшую жену, с которой проживал после развода.

Уголовное дело получило широкую огласку, когда стало известно, что погибшим оказался известный уфимский транссексуал. Известным он стал после появления в интернете видеозаписи, сделанной полицейскими во время проверки документов у транссексуала.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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