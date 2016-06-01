В Уфе убийца транссексуала получил 6,5 лет колонии

Как сообщили в следственном комитете республики, убийство произошло 1 февраля 2016 года в результате конфликта. В ходе следственным действий выяснилось, что на момент конфликта оба его участника находились в состоянии опьянения. Сама ссора произошла из-за того, что потерпевший неоднократно избивал свою бывшую жену, с которой проживал после развода.