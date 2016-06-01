В Уфе часть лифтов может быть остановлена из-за конфликта

- Случившееся было для нас полной неожиданностью, - заявил Анатолий Козлов. - Башкирская лифтовая компания обслуживает лифты в этой части Уфы уже много лет. Год назад, ввиду ряда технических проблем, структуры, подконтрольные мэрии Уфы, заключали на один месяц договор с другой организацией – «Уфа Лифт Плюс» (УЛП), однако затем расторгли его и вернули лифты под наше обслуживание. УЛП обращалась в арбитражный суд, требуя продолжить исполнение договора с ними, однако уже три возможные судебные инстанции пройдены и поставлена точка: БЛК обслуживает лифты, другие организации на это права не имеют. Таким образом, мы уже год снова обслуживаем здесь лифты, однако сейчас столкнулись с физическим сопротивлением при попытке войти в диспетчерские.