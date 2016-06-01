В Уфе часть лифтов может быть остановлена из-за конфликта

- Случившееся было для нас полной неожиданностью, - заявил Анатолий Козлов. - Башкирская лифтовая компания обслуживает лифты в этой части Уфы уже много лет. Год назад, ввиду ряда технических проблем, структуры, подконтрольные мэрии Уфы, заключали на один месяц договор с другой организацией – «Уфа Лифт Плюс» (УЛП), однако затем расторгли его и вернули лифты под наше обслуживание. УЛП обращалась в арбитражный суд, требуя продолжить исполнение договора с ними, однако уже три возможные судебные инстанции пройдены и поставлена точка: БЛК обслуживает лифты, другие организации на это права не имеют. Таким образом, мы уже год снова обслуживаем здесь лифты, однако сейчас столкнулись с физическим сопротивлением при попытке войти в диспетчерские.
При этом забаррикадировавшиеся в диспетчерских лица с вооруженной охраной признают, что действуют в интересах компании УЛП. По их заверениям, в настоящее время руководство организации ведет переговоры о заключении нового договора на обслуживание лифтов взамен истекшего.
Председатель Ассоциации предприятий лифтового хозяйства РБ, бывший вице-мэр Уфы Владимир Дмитрюк считает, что данные действия являются незаконными и требуют немедленного вмешательства правоохранительных органов и городских властей, ведь может возникнуть опасность жизни и здоровью горожан:
- На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда диспетчерские заблокированы лицами, не имеющими никаких оснований для доступа к управлению данными объектами жизнеобеспечения города. Лифт – источник повышенной угрозы и по техническим регламентам должен обслуживаться лицами, имеющими соответствующие допуски. В противном случае – эксплуатация лифта невозможна. Ведь если сегодня случится что-то с кем-то в лифте – ответственного за это попросту невозможно будет установить.
Генеральный директор БЛК Дмитрий Кечкин сообщил, что в настоящее время компания решает вопрос о возможности возбуждения уголовного дела по факту шантажа со стороны лиц, заблокировавших диспетчерские:
- Они открыто говорят, что диспетчерские будут разблокированы в обмен на выплату с нашей стороны суммы, исчисляемую десятками миллионов рублей, что в принципе невозможно, поскольку обслуживающие лифты компании такими объемами свободных средств не располагают.
На сообщения о данной ситуации уже отреагировали в Госдуме. Депутат Госдумы Олег Савченко направил представления в Ростехнадзор и МЧС о необходимости немедленной приостановки работы лифтов Уфы ввиду возникновения угрозы для горожан.
О действиях полиции и мэрии Уфы по разрешению данного конфликта пока неизвестно. Отсутствует реакция и со стороны министерства ЖКХ Башкирии. Напомним, в мае текущего года республиканской прокуратурой на имя премьер-министра правительства региона было направлено предписание об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. В предписании прокуратура прямо указывает на возможную коррумпированность отдельных ответственных лиц министерства ЖКХ РБ и регионального фонда капремонта РБ.
«Проверкой установлено, что в НОФ «Региональный оператор» в результате бесконтрольности генерального директора Герасимова Б.П., а также при попустительстве МинЖКХ РБ, Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору допускаются грубейшие нарушения антикоррупционного законодательства», говорится в представлении прокуратуры.
- Всем в Башкирии понятно, что просто так, без помощи чиновников, какая-то фирма без документов не может оказаться в помещениях, принадлежащих муниципалитету, - говорит известный башкирский правозащитник Эдвард Мурзин. - Поэтому нам, жильцам, надо рассчитывать здесь на собственные силы и, возможно, на личное вмешательство главы республики, который в коррупции замечен не был.
Пока информации о вмешательстве главы республики Рустэма Хамитова в целях разрешения конфликта не поступало. А в лифтовом хозяйстве Уфы сохраняется ситуация, в которой может быть причинен ущерб жизни и здоровью граждан миллионного города в отсутствии надлежащего эксплуатанта.