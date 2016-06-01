Как в Уфе проходил детский праздник

Сегодня тысячи юных жителей Уфы принимают участие в играх, конкурсах, различных мастер-классах, фотозонах с любимыми сказочными героями, спортивных соревнованиях и эстафетах, На площади имени Салавата Юлаева их развлекают аниматоры и клоуны.
На сцене выступают творческие коллективы детского телеканала «Тамыр», победители конкурса детского творчества «Звездочки столицы» и другие юные артисты. Здесь же родители получают консультации у психологов и социальных педагогов по вопросам воспитания детей. На площади размещены торговые точки, выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», работает «Книжный перекресток». Тематические площадки представили структурные подразделения администрации города, столичных вузов и некоммерческих организаций.
Настроение праздника передают эти фотографии.
На площади мы увидели и серебряного призера Олимпиады-2006 в Турине по бобслею Алексея Селиверстова.