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Как в Уфе проходил детский праздник

1 июня 2016, 14:09
В Уфе на площади имени Салавата Юлаева с утра развернулся масштабный праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Медиакорсеть решила побывать там и сделать небольшой фоторепортаж.

Сегодня тысячи юных жителей Уфы принимают участие в играх, конкурсах, различных мастер-классах, фотозонах с любимыми сказочными героями, спортивных соревнованиях и эстафетах, На площади имени Салавата Юлаева их развлекают аниматоры и клоуны.

На сцене выступают творческие коллективы детского телеканала «Тамыр», победители конкурса детского творчества «Звездочки столицы» и другие юные артисты. Здесь же родители получают консультации у психологов и социальных педагогов по вопросам воспитания детей. На площади размещены торговые точки, выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», работает «Книжный перекресток». Тематические площадки представили структурные подразделения администрации города, столичных вузов и некоммерческих организаций.

Настроение праздника передают эти фотографии.

На площади мы увидели и серебряного призера Олимпиады-2006 в Турине по бобслею Алексея Селиверстова.



#Новости#Общество#Денис Объедкин
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