Bootleg MKset: Мамонов сделал массаж уфимскому подсознанию

Я туда пошел с фотовидеокамерой записать бутлег для Медиакорсети и посмотреть больше не на него, а на того, кто припёрся на него смотреть.
В самом сочетании «пострахимовская Башкирия», «Мамонов», и, в первую очередь, «мюзик»- все-таки «холл», чувствовалась какая-то диверсия.
Какой-то подрыв устоев: у нас тут время созидания никто еще не отменил, работать для людей надо, внедрять инновации, инвестиции и тому подобные кластерные презентации.
А тут - певец и танцор городского сумасшествия, достоверный образ юродивого алконарконавта, у которого зубов меньше, чем у меня раза в три. Короче, вице-премьеров там, в подземном «островке свободомыслия», ожидать было нельзя. Хотя депутаты Госсобрания там были. Как минимум два. Что обнадеживает.
Мамонов - это же не барды-подписанты писем за выдворение Шевчука и даже не паскудный лейб-джаз, который я с 10 года слушать в Уфе не могу без омерзения по какой-то непонятной причине. И даже не этнорок, который, вместе с эмбиентом и world music, при всем уважении, не перевалил через Миллениум и до Уфимского амфитеатра-2016 не должен был доползти. Рок не бывает этно. Он афробританский. Татаробашкирского рока тоже не бывает. Как и русского, сто раз украденного кавера с подстрочным переводом. Нельзя тратить время жизни и талант на вторичное старьё.
В прошлый раз я был на концерте Пети Мамонова 6 июня 1989 года и с тех пор не жаждал встреч. Тогда в Улу-Теляке грохнул газ, убивший два поезда людей, а Петя Мамонов не стал отменять концерт, понятно объяснив, что лучше отдать денег в пользу обожженных, чем истово драть волосы из плеши. Выступал он тогда в «Юбилейном» один - из-за гитариста, который повредил руку. Образ блаженного бессребреника, несмотря на бомжацкий вид, его характеризует не полностью. Встретив его назавтра в бизнес-классе Ютейра, я понял, что он не бомж, как старательно кажется.
Мамонов выбесил еще до начала концерта - тормознул ровно на час, пока он врубал звезду, мы, как дураки, стояли на танцполе, боясь отлучиться к бару. Те, кто были за столиками - напротив, хорошо прикладывались, улыбаясь все шире и шире, и я за них даже немного переживал. 50-летние крепкие хозяйственники и ленинградский бичара - сочетание взрывоопасное. Вспомнился быковатый таксист из «Такси-блюза».
Человек, его напомнивший, через полчаса плясал, лучился детской улыбкой в лицо артисту шире всех.
Я ошибочно начал слушать слова и быстро перегрел процессор, пытаясь понять, что он там бубнит. Директор МУП ПЦ «Вся Уфа» Алина Сулейманова его разоблачила - вместо первой песни Петр Николаевич 11 минут пересказывал под спонтанную музыку с хорошими басами и ударными содержание рассказа Николая Носова про Незнайку и Доктора Пилюлькина. Причем доктор Пилюлькин в его воплощении был мировым тоталитарным Злом. С чем я с детства согласен из-за холодных шпателей и уколов.
Ага, вгоняет в транс, возрастная регрессия, подумал я и начал ходить по залу, махая объективом. Чтобы не зомбанул старец. Кстати ему, несмотря на лицо, как избушка у Бабы-Яги, не 85, а всего лишь 65. Ребята, дорогие, вы, пожалуйста, поменьше употребляйте всего, по возможности, ладно? Старец бухает только вино за 8 тыщ. если что, а не «Нитхинол». Вы можете не дотянуться кошельком.
Певец столичных трущоб брызгал слюной через гарнитуру, фирменно кривлялся, вышел на сцену уже в образе психа - глаза были где-то совсем далеко и не лучились добром. Он был как бы в кино. Толпа уплотнялась и улыбалась ему улыбкой фейсбук-красотки Шадрухиной и того мужика, который, накатив, держал два больших пальца - «во!» и «во!». Глянув на лица зрителей, я понял, что сфоткать их не смогу. Смотрели на него как-то совсем доверчиво и беззащитно. Жалко было фоткать групповую терапию.
Я по привычке пытался разобраться, чем и на чём занимаются оркестранты. Паузы были хорошие, синхронные, ритм держали хорошо, у «Совершенно Новых Звуков Му» все чётко с саундом и мастерством. Петр Николаевич, конечно, крепко держался за нечто фенедерообразное, но зажимал на ней такое барре и драл ее таким адским медиатором, что было страшно за струны и гриф. Будем откровенны - Мамонов как гитарист - не Сатриани и не Стив Ваи. По нашему подсознанию елозила труба, от которой уплывал шифер на чердаке.
Пересказывать содержание выступления я не буду - Ютьюб вам в помощь, дорогие читатели. Скажу лишь, что после концерта был сильно уставший и выдохнувший с облегчением. Типа катарсис, как говорят театралки.
Надо было сразу отключить мозг и не корчить из себя умного. Мамонов - пилот подсознания, внутренней музыки, которая всегда в нас звучит. Все равно, что он бубнит или кривляется. Его дар - в том, чтобы легализовать смутные мыслечувства, которые в нас зарождаются и звучат фоном сами по себе.
Это не про темную и светлую сторону, не про запретные мысли секса и смерти. Тут глубже. Это про дыхание и сердцебиение, про тот гул тревожный в голове, когда ты сидишь в очереди к Пилюлькину и боишься укола. У Мамонова есть некий аналог - это чуть более рок-н-рольная группа Velvet Underground и сам Лу Рид, который отправляет тебя во внутреннее путешествие к тем мыслям и обрывкам чувств, которые в себе и не знал. На уровне сокращения диафрагмы.
Происходит какой-то массаж подкорки, легализация недомыслей, которые всегда есть - смутных страхов, душевных болячек. Мыслью их не охватишь. К рок-н-роллу это никакого отношения, конечно, не имеет. Больше к психотерапии и молитве. Думаю, что Мамонов от Создателя.
Слишком светлы и добры стали его глаза, прояснившиеся для финального поклона с заломанными вверх крылами Архангела. Слишком легко стало на диафрагме под конец концерта.
А почему на выступлении артиста было столько народу - я понял потом, когда услышал, как одна подпитая тетенька рассуждала про его работы в кино. Они думали, что это певец с экрана, как Дятлов или Боярский. Так и попались на мамоновские спа-процедуры для психики - уходить-то неловко, пришли играть в умных и начитанных. А оказались глиной в руках опытного массажиста.