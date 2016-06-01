Bootleg MKset: Мамонов сделал массаж уфимскому подсознанию

Мамонов выбесил еще до начала концерта - тормознул ровно на час, пока он врубал звезду, мы, как дураки, стояли на танцполе, боясь отлучиться к бару. Те, кто были за столиками - напротив, хорошо прикладывались, улыбаясь все шире и шире, и я за них даже немного переживал. 50-летние крепкие хозяйственники и ленинградский бичара - сочетание взрывоопасное. Вспомнился быковатый таксист из «Такси-блюза».

Человек, его напомнивший, через полчаса плясал, лучился детской улыбкой в лицо артисту шире всех.



Я ошибочно начал слушать слова и быстро перегрел процессор, пытаясь понять, что он там бубнит. Директор МУП ПЦ «Вся Уфа» Алина Сулейманова его разоблачила - вместо первой песни Петр Николаевич 11 минут пересказывал под спонтанную музыку с хорошими басами и ударными содержание рассказа Николая Носова про Незнайку и Доктора Пилюлькина. Причем доктор Пилюлькин в его воплощении был мировым тоталитарным Злом. С чем я с детства согласен из-за холодных шпателей и уколов.







Ага, вгоняет в транс, возрастная регрессия, подумал я и начал ходить по залу, махая объективом. Чтобы не зомбанул старец. Кстати ему, несмотря на лицо, как избушка у Бабы-Яги, не 85, а всего лишь 65. Ребята, дорогие, вы, пожалуйста, поменьше употребляйте всего, по возможности, ладно? Старец бухает только вино за 8 тыщ. если что, а не «Нитхинол». Вы можете не дотянуться кошельком.



