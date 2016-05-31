За содержание льва владельцам нижегородского кафе выпишут штраф

Как пишет издание Newsnn.ru, в соцсетях начались бурные обсуждения новости о том, что в одном из заведений Нижнего Новгорода можно сфотографироваться с диким животным. Эта информация открыто опубликована на странице соцсети этого кафе. По адресу: ул.Б.Покровская, 68 посетителям предлагают не только поесть, но и «поиграть», а также сфотографироваться со львенком Киарой.
Как сообщают в Роспотребнадзоре, в пункте 2.5. Санитарно-эпидемиологических требований к заведениям подобного рода, в них не могут содержаться птица и домашние животные.
По опубликованным сообщениям и фотографиям в соцсетях видно, что подобное развлечение в данном кафе имеет место быть уже довольно давно. Такая информация может служить поводом для проверки.