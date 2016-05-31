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За содержание льва владельцам нижегородского кафе выпишут штраф

31 мая 2016, 18:08
Владельцы заведения общественного питания нарушили санитарные норм, устраивая фотосессии с живым львом. Теперь они могут заплатить серьезный штраф, который составляет 30-50 тысяч рублей для юрлиц и 5–10 тысяч рублей – для ИП.

Как пишет издание Newsnn.ru, в соцсетях начались бурные обсуждения новости о том, что в одном из заведений Нижнего Новгорода можно сфотографироваться с диким животным. Эта информация открыто опубликована на странице соцсети этого кафе. По адресу: ул.Б.Покровская, 68 посетителям предлагают не только поесть, но и «поиграть», а также сфотографироваться со львенком Киарой.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, в пункте 2.5. Санитарно-эпидемиологических требований к заведениям подобного рода, в них не могут содержаться птица и домашние животные.

По опубликованным сообщениям и фотографиям в соцсетях видно, что подобное развлечение в данном кафе имеет место быть уже довольно давно. Такая информация может служить поводом для проверки.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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