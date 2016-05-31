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В Уфе яма обзавелась урной для безопасности дорожного движения

31 мая 2016, 10:01
В Уфе выходные прохожие заметили яму рядом с домом № 140/3 по улице Менделеева. Не дождавшись реакции дорожных служб, вчера, 30 мая, кто-то снабдил яму урной и лентой ограждения, чтобы автовладельцы могли издалека заметить опасное место.

- Она незаметна на первый взгляд, шириной около 30-40 см, но глубиной с половину автомобильного колеса, - сообщили очевидцы. - Так что если кто-то наедет на эту яму, то подвеску точно повредит.

За понедельник никто из дорожников или коммунальщиков не заделал опасную яму, вот и пришлось ее так отметить на дороге, чтобы автолюбители не повредили свои машины. Интересно, сколько времени понадобится на то, чтобы устранить эту дыру в асальте?

Напоминаем, что мы принимаем на фотоконкурс "ТоЯма, ТоКанава" снимки, сделанные в любом городе Башкирии. Обязательное требование - указать время и место дорожной ямы, мешающей движению, а также ее примерные параметры.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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