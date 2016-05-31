В Уфе яма обзавелась урной для безопасности дорожного движения

- Она незаметна на первый взгляд, шириной около 30-40 см, но глубиной с половину автомобильного колеса, - сообщили очевидцы. - Так что если кто-то наедет на эту яму, то подвеску точно повредит.
За понедельник никто из дорожников или коммунальщиков не заделал опасную яму, вот и пришлось ее так отметить на дороге, чтобы автолюбители не повредили свои машины. Интересно, сколько времени понадобится на то, чтобы устранить эту дыру в асальте?
Напоминаем, что мы принимаем на фотоконкурс "ТоЯма, ТоКанава" снимки, сделанные в любом городе Башкирии. Обязательное требование - указать время и место дорожной ямы, мешающей движению, а также ее примерные параметры.