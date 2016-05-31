В Уфе яма обзавелась урной для безопасности дорожного движения

За понедельник никто из дорожников или коммунальщиков не заделал опасную яму, вот и пришлось ее так отметить на дороге, чтобы автолюбители не повредили свои машины. Интересно, сколько времени понадобится на то, чтобы устранить эту дыру в асальте?