В аэропорту Уфы введут новую систему работы такси

По новой системе планируется создать особую зону в шаговой доступности от терминалов. В ней такси будут ждать своих клиентов. Попасть в очередь смогут не все. Въезд будет разрешен только тем службам, машины и водители которые будут зарегистрированы. Помимо этого они должны иметь лицензию, а также пройти проверку в полиции на предмет правонарушений. Тариф, по которому такси будут возить пассажиров, пока не определен, сделать это планируется в ближайшее время на рабочем совещании с перевозчиками.