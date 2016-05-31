В аэропорту Уфы введут новую систему работы такси

С такси в уфимском аэропорту порядок не удается навести уже много лет. Здесь уже была собственная служба такси, но она оказалась убыточной. Привлекались компании на аутсорсинге, диспетчерские службы. Однако все это не дало нужных результатов. Выходящих из аэропорта людей по-прежнему ловят на выходе нелегалы. При этом эти таксисты нарушают правила парковки, оставляя машины в запрещенных местах – на тротуарах, пешеходных переходах.
- Многие таксисты считают, что территория около аэропорта – зона общего доступа, хотя мы – хозяйствующий субъект, - пояснил сегодня на пресс-завтраке газеты «КоммерсантЪ» заместитель гендиректора аэропорта Альберт Медников.- Мы никак не можем повлиять на теневой рынок услуг, бывают и крайние случаи, когда происходят разборки между таксистами.
По новой системе планируется создать особую зону в шаговой доступности от терминалов. В ней такси будут ждать своих клиентов. Попасть в очередь смогут не все. Въезд будет разрешен только тем службам, машины и водители которые будут зарегистрированы. Помимо этого они должны иметь лицензию, а также пройти проверку в полиции на предмет правонарушений. Тариф, по которому такси будут возить пассажиров, пока не определен, сделать это планируется в ближайшее время на рабочем совещании с перевозчиками.
Продажа услуг такси будет проводиться в залах выдачи багажа. Здесь поставят терминалы. Пока непонятно, чьи именно они будут – специального оператора такси в аэропорту или же самих служб.
- Для такси это выгодно, потому что повышается вероятность заказа, выделяется стоянка, кроме того аэропорт готов предоставить скидки на свои сервисы от партнеров, - пояснил Медников. – Что касается пассажиров, то цена должна быть ниже, чем сейчас. Если сейчас цена поездки составляет в среднем 500-600 рублей, то после внедрения новой системы она может стать 340-400 рублей.
Присутствующие на встрече представители служб такси в целом идею поддержали. Однако то, что новая система поможет навести порядок в сфере нелегальных перевозок, вызвало большие сомнения у журналистов.
- На сегодня нелегалов в городе 90%, из них половина имеют на руках разрешение, - заявил замдиректора службы такси "Мотор" Виталий Миронов. - Они зарегистрированы в Гострансе, но на самом деле деятельность их нелегальна. Штрафов легальному перевозчику за нарушения наберется в общей сложности на 50 тысяч, а нелегальному - 500 рублей. Вот вам ответ на вопрос, сколько у нас легальных, а сколько нелегальных.
В ходе долгого обсуждения стало ясно, что окончательный порядок в сфере перевозок могут навести только муниципальные власти. Федеральный закон №69 позволяет муниципалитету четко установить транспортные средства, которые могут работать в Уфе, и тарифы для них. Однако такой нормативно-правовой акт до сих не принят. Пока же остается только надеяться, что аэропорту удастся навести порядок на своей территории самостоятельно.