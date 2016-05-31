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Ценителей рок музыки порадуют фестивалем на Нижегородской земле

31 мая 2016, 04:38
30 июля состоится мероприятие посвященное тридцатилетнему юбилею горьковского рок-клуба, а так же 25-летию музыкальной акции «Рок чистой воды».

Издание Newsnn.ru сообщает, что оба мероприятия собирают огромное количество звезд и молодых музыкантов. На первом фестивале, проведенном в Горьком (подарившем название фестивалю) выступило аж семьдесят исполнителей. А музыкальная акция проводилась не каждый год, но смогла побывать в различных регионах нашей страны. В этом году организаторы собрали две знаменательные даты в один день. Две площади города будут открыты для любителей рок музыки. Организаторы планируют проводить это событие ежегодно. По их словам «Рок чистой воды» отражает классический рок. В предстоящих выступлениях будут выступать и звезды и новые таланты.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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