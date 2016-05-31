Ценителей рок музыки порадуют фестивалем на Нижегородской земле

Издание Newsnn.ru сообщает, что оба мероприятия собирают огромное количество звезд и молодых музыкантов. На первом фестивале, проведенном в Горьком (подарившем название фестивалю) выступило аж семьдесят исполнителей. А музыкальная акция проводилась не каждый год, но смогла побывать в различных регионах нашей страны. В этом году организаторы собрали две знаменательные даты в один день. Две площади города будут открыты для любителей рок музыки. Организаторы планируют проводить это событие ежегодно. По их словам «Рок чистой воды» отражает классический рок. В предстоящих выступлениях будут выступать и звезды и новые таланты.