МВД России: В Башкирии изъято 250 тонн похищенной ранее сырой нефти

- Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан при содействии службы корпоративной безопасности одной из нефтедобывающей компаний пресечена противоправная деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой подозреваются в хищении нефти в промышленных объёмах. – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.