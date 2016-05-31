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МВД России: В Башкирии изъято 250 тонн похищенной ранее сырой нефти

31 мая 2016, 15:22
Полицейские обезвредили в Башкирии преступную группу, укравшую 250 тонн сырой нефти, сообщили в МВД России.

В Башкирии за незаконный оборот сырой нефти задержана преступная группа.

- Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан при содействии службы корпоративной безопасности одной из нефтедобывающей компаний пресечена противоправная деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой подозреваются в хищении нефти в промышленных объёмах. – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как пояснили в ведомстве, преступная группа функционировала на территории Приволжского федерального округа с 2015 года. В результате оперативных действий сотрудникам полиции удалось с поличным задержать водителя автоцистерны, перевозившего сырую нефть.

Водитель автоцистерны задержан с поличным при сливе горючего ископаемого в подземные хранилища, говорится в сообщении ведомства.

Задержание проходило на территории заброшенной автозаправки, в ходе обыска там было обнаружено 5 резервуаров с нефтью, по 50 тонн каждый.

Видеозапись задержания

В пресс-службе АНК "Башнефть" подтвердили, что нефть была похищенна на одной из скважин разрабатываемых компанией.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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