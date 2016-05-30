В Уфе сняли на видео, как к приезду Патриарха Кирилла украшают храм

- Мы завершаем установку двух киотов слева и справа, богородичный (киот для иконы Богородицы – прим.ред.) уже готов, третий киот будет расположен над горним местом (место центральной части восточной стены алтаря – прим.ред.). Их изготовление заняло около трех месяцев. Помимо этого на днях будет установлена новая икона Спасителя, 4,5 метра в высоту, написана она тоже нашими мастерами.