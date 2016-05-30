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В Уфе сняли на видео, как к приезду Патриарха Кирилла украшают храм

30 мая 2016, 10:51
В уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы завершается подготовка к визиту патриарха. В сети появилось видео установки новых киотов. Кроме того, в храме будет установлена новая икона.

Запись разметил на своей странице в Facebook помощник директора артели «Уфимский иконостас» Марат Сагадатов. Именно эта мастерская год назад изготовила новый центральный иконостас для храма Рождества Богородицы. К приезду Патриарха Кирилла мастерам заказали дополнительные киоты (фигурные полки для икон - прим.ред), рассказал Марат Сагадатов:

- Мы завершаем установку двух киотов слева и справа, богородичный (киот для иконы Богородицы – прим.ред.) уже готов, третий киот будет расположен над горним местом (место центральной части восточной стены алтаря – прим.ред.). Их изготовление заняло около трех месяцев. Помимо этого на днях будет установлена новая икона Спасителя, 4,5 метра в высоту, написана она тоже нашими мастерами.

Напомним, Патриарх Кирилл посетит Башкирию 4-5 июня. В воскресенье, 5 июня, запланировано освящение храма Рождества Богородицы.

Читатели "Медиакорсети" могут посмотреть, как проходит украшение собора.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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