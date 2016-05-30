Сестра погибшего в пожаре в Стерлитамаке не может получить компенсацию

Он (начальник отдела соцзащиты – прим.ред.) сказал, что отправит (документы - прим.ред.)в Минтруд в Уфу и там будут рассматривать заявления, и решать о размере выплат, - пишет женщина. - Я сама лично читала в газете что выплаты будут, но прошло уже больше двух месяцев,а ничего так и нет.