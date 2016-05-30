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Сестра погибшего в пожаре в Стерлитамаке не может получить компенсацию

30 мая 2016, 11:25
Некоторым родственникам погибших в пожаре в реабилитационном центре в Стерлитамаке, 15 марта, так и не выплатили компенсации. Сестра одного из них, Эльвира Николаева, написала письмо главе региона Рустэму Хамитову.

В страшном пожаре у женщины погиб брат Роман Ардисламов. По ее словам, она сдала все нужные документы в местный отдел соцзащиты, но денег так и не получила.

Он (начальник отдела соцзащиты – прим.ред.) сказал, что отправит (документы - прим.ред.)в Минтруд в Уфу и там будут рассматривать заявления, и решать о размере выплат, - пишет женщина. - Я сама лично читала в газете что выплаты будут, но прошло уже больше двух месяцев,а ничего так и нет.

Родственница также утверждает, что задавала вопрос о выплате компенсаций на прямой линии с Хамитовым, но в эфир этот вопрос не пропустили.

Правительство в марте сообщало, что компенсации будут выплачены родственникам погибших, проживающим в республике. Размер выплат не уточнялся. В пресс-службе правительства на момент выхода публикации получить комментарий не удалось: пресс-секретарь был занят и попросил перезвонить позже

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#Новости#Общество#Денис Объедкин
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