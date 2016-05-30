Обслуживание вертолётов АО «Курорты Северного Кавказа» обойдётся в 25 млн руб

Интернет-издание Newstracker.ru сообщает, что соответствующий госконтракт был заключен в апреле текущего года. Согласно документации, руководство «Курортов Северного Кавказа» заложило средства на парковку и обслуживание вертолёта Eurocopter AS 350 D3. Это воздушное судно стоит около 207 миллионов рублей. Так что, обслуживание обходится более чем в 10% от стоимости вертолёта.