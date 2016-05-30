mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Обслуживание вертолётов АО «Курорты Северного Кавказа» обойдётся в 25 млн руб

30 мая 2016, 04:34
Компания «Курорты Северного Кавказа», которая была создана для развития туристических центров региона, не экономит на расходах. На сайте компании говорится, что за одно обслуживание вертолётов юрлицо заплатит 25 млн руб.

Интернет-издание Newstracker.ru сообщает, что соответствующий госконтракт был заключен в апреле текущего года. Согласно документации, руководство «Курортов Северного Кавказа» заложило средства на парковку и обслуживание вертолёта Eurocopter AS 350 D3. Это воздушное судно стоит около 207 миллионов рублей. Так что, обслуживание обходится более чем в 10% от стоимости вертолёта.

Любопытно, что это – далеко не единственная дорогостоящая сделка АО «Курорты Северного Кавказа». В 2016 году предприятие собирается закупить горюче-смазочные материалы на 6 миллионов рублей. Кроме того, ещё 760 000 рублей компания выделила на автомойку своих транспортных средств.

Дополнительные 1,3 миллиона рублей «Курорты» заплатят за 9 парковочных мест рядом со своим офисом в Москве. И ещё 2,3 миллиона рублей получат разработчики, которые сделают мобильное приложение для курортного комплекса «Архыз». Подрядчики по всем контрактам будут определены уже в течение июня.

#Желтые новости#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48