Госстат: Башкирия оказалась на втором месте по цене бензина

По данным специалистов Федеральной службы государственной статистики за апрель 2016 года, в среднем по стране бензин подорожал на 0,8%, при этом производители снизили стоимость на 6,2%. Самые привлекательные цены на топливо зарегистрированы в Курганской области, там средняя цена на топливо составляет 32,91 рубля. Что касается Приволжского федерального округа, то самый дешёвый бензин обнаружили в Самаре, средняя цена - 34,33 рубля. Уфа оказалась на втором месте – 34,35 за литр.