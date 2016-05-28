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Госстат: Башкирия оказалась на втором месте по цене бензина

28 мая 2016, 13:10
Специалисты Госстата опубликовали отчёт о стоимости бензина в России, Уфа заняла второе место в своём округе. Самый дешевый бензин можно купить в ПФО можно было купить в Кургане.

По данным специалистов Федеральной службы государственной статистики за апрель 2016 года, в среднем по стране бензин подорожал на 0,8%, при этом производители снизили стоимость на 6,2%. Самые привлекательные цены на топливо зарегистрированы в Курганской области, там средняя цена на топливо составляет 32,91 рубля. Что касается Приволжского федерального округа, то самый дешёвый бензин обнаружили в Самаре, средняя цена - 34,33 рубля. Уфа оказалась на втором месте – 34,35 за литр.

К слову сказать, стоимость бензина до того, как производитель заплатит все налоги и акцизы, составляет всего 16,46 рубля.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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