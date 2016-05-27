Вода вновь прорвала асфальт в Уфе

Сейчас улица Гоголя в перекрыта, там работают специалисты коммунальных служб. По их словам, теперь асфальт придется вскрывать. Экскаватор уже начал работать. Та же на месте аварии были замечены представители газовой службы, по их словам, неподалёку от места обрушения находится газовая труба.