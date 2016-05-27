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Вода вновь прорвала асфальт в Уфе

27 мая 2016, 14:11
Сегодня в Уфе на глазах очевидцев вздулся асфальт на одной из центральных улиц города, рядом с домом №39 на улице Гоголя. Из образовавшейся затем дыры стала хлестать вода. Приехавшие на место коммунальные службы выяснили причину появления воды из-под асфальта.

Причиной вздутия стал прорыв тепломагистрали, находящейся под дорогой. Прибывшие на место аварии коммунальщики отключили водоснабжение на участке. Вода хлестать перестала, но в дорожном покрытии образовалась дыра.

Сейчас улица Гоголя в перекрыта, там работают специалисты коммунальных служб. По их словам, теперь асфальт придется вскрывать. Экскаватор уже начал работать. Та же на месте аварии были замечены представители газовой службы, по их словам, неподалёку от места обрушения находится газовая труба.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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