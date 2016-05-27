В Уфе прошел митинг дольщиков микрорайона Дема-9

Организатор митинга Марат Нурлыгаянов еще раз повторил всю историю домов на Дагестанской, рассказал, к кому дольщики обращались и не получили ответа. После этого он попросил участников акции протеста несколько раз повторить речевки. Попутно был организован сбор подписей. Однако, кому отошлют обращение с подписями, не мог сказать никто.

- Мы пока не знаем, - признался Нурлыгаянов. - В принципе мы уже куда только не обращались.

От начала и до конца содержательной части митинга прошло минут 15. Послышались звуки первых лопающихся шариков.

- Ну все, заканчивай, - произнес кто-то в толпе.