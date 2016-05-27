В Уфе прошел митинг дольщиков микрорайона Дема-9

На площади перед неработающим фонтаном собрались около 60 человек. Многие пришли с маленькими детьми, которые вместе с родителями вынуждены скитаться по съемным квартирам. В руках все участники митинга держали черные шарики с надписью «SOS Дема-9!». Судя по плакатам, дольщики этих домов были настроены одновременно плохо как к городским властям, так и к застройщику - компании «Крона».
- Я покупал квартиру у застройщика, и именно он должен отдать мне квартиру, - пояснил корреспонденту «Медиакорсети» дольщик дома № 9 Айрат Хабибуллин. - То, что он не может договориться с администрацией - его проблемы.
Человек десять держали в руках длинный плакат, на котором была отражена история встреч и переписок с органами власти. Пройдя все возможные инстанции, дольщики «Дема-9» встретились недавно с Полномочным представителем Президента страны в ПФО Андреем Чечеватовым.
- Он пообещал взять нашу проблему под личный контроль, - рассказывали дольщики. - Мы встречались, обсуждали, всю историю он нашу изучил.
- А Вы верите, что встреча с ним поможет?
На этом вопросе в воздухе повисла пауза.
Организатор митинга Марат Нурлыгаянов еще раз повторил всю историю домов на Дагестанской, рассказал, к кому дольщики обращались и не получили ответа. После этого он попросил участников акции протеста несколько раз повторить речевки. Попутно был организован сбор подписей. Однако, кому отошлют обращение с подписями, не мог сказать никто.
- Мы пока не знаем, - признался Нурлыгаянов. - В принципе мы уже куда только не обращались.
От начала и до конца содержательной части митинга прошло минут 15. Послышались звуки первых лопающихся шариков.
- Ну все, заканчивай, - произнес кто-то в толпе.
Остается добавить, что дольщики начали обращаться в местный госстрой для включения в реестр обманутых дольщиков. И их заявления начали принимать. То есть процесс пошел?
- Крона, строй быстрей, мы хотим своих долей! - одна из речевок на митинге.