В Уфе перезапустят редакцию «Эхо Москвы»

Новым шеф-редактором уфимской редакции стал Максим Курников из Оренбурга. По его словам, новая редакция начнёт свою работу в конце июня этого года.
- Мы перезапускаем проект в очень удобное время – накануне выборов, надеюсь, что это поможет нам делать качественный контент, - рассказал «Медиакорсети» Максим Курников, - тем более ставку мы будем делать на аналитические передачи и прямые эфиры, на которые будем приглашать известных политиков и общественных деятелей.
Новый шеф-редактор сообщил, что пока он набирает команду и готов рассмотреть кандидатуры не совсем опытных журналистов, но "с горящими глазами".
Ранее редакция в Уфе делала каждый день восемь новостных выпусков по две минуты каждый. Этим занимался один человек. После перезапуска уфимская студия будет вещать по 3-4 часа в день, при этом количество новостных выпусков уменьшится, им на смену придут прямые эфиры с приглашёнными в студию экспертами. Частота, на которой радиостанция выходит в эфир, останется прежней.