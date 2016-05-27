В Уфе перезапустят редакцию «Эхо Москвы»

Ранее редакция в Уфе делала каждый день восемь новостных выпусков по две минуты каждый. Этим занимался один человек. После перезапуска уфимская студия будет вещать по 3-4 часа в день, при этом количество новостных выпусков уменьшится, им на смену придут прямые эфиры с приглашёнными в студию экспертами. Частота, на которой радиостанция выходит в эфир, останется прежней.