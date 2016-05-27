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В Уфе перезапустят редакцию «Эхо Москвы»

27 мая 2016, 10:42
В Уфе новая редакция радиостанции "Эхо Москвы" начнёт свою работу в конце июня, полностью обновлённым составом.

Новым шеф-редактором уфимской редакции стал Максим Курников из Оренбурга. По его словам, новая редакция начнёт свою работу в конце июня этого года.

- Мы перезапускаем проект в очень удобное время – накануне выборов, надеюсь, что это поможет нам делать качественный контент, - рассказал «Медиакорсети» Максим Курников, - тем более ставку мы будем делать на аналитические передачи и прямые эфиры, на которые будем приглашать известных политиков и общественных деятелей.

Новый шеф-редактор сообщил, что пока он набирает команду и готов рассмотреть кандидатуры не совсем опытных журналистов, но "с горящими глазами".

Ранее редакция в Уфе делала каждый день восемь новостных выпусков по две минуты каждый. Этим занимался один человек. После перезапуска уфимская студия будет вещать по 3-4 часа в день, при этом количество новостных выпусков уменьшится, им на смену придут прямые эфиры с приглашёнными в студию экспертами. Частота, на которой радиостанция выходит в эфир, останется прежней.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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