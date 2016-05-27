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В Ставропольском крае газелист сбил мать с ребёнком

27 мая 2016, 02:27
Происшествие произошло на одном из пешеходных переходов в Ессентуках 25 мая около пол-одиннадцатого утра.

Маршрутное такси, в качестве автомобиля «ГАЗель» прямо на установленном и оборудованном переходе произошло ДТП. Водитель решил не уступать дорогу пешеходам, вследствие чего он сбил и мать и коляску. Внутри коляски находился годовалый малыш. Во время происшествия коляска перевернулась, и малыш получил серьезные травмы в качестве сотрясения мозга и травмой носа. Пострадавшие были госпитализированы, состояние обоих удовлетворительное. Как сообщают правоохранительный органы, водитель автомобиля 56 лет уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сейчас ему грозит лишение прав сроком на два года.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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