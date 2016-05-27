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В Белорецке муниципальные ритуальщики отказались бесплатно похоронить пенсионера

27 мая 2016, 12:58
Очередной случай отказа муниципалов хоронить умершего бесплатно произошел в Белорецке. Родных пенсионера отправили к частникам, которым они вынуждены были заплатить деньги.

61-летний пенсионер Виктор Маркин умер при невыясненных обстоятельствах 17 мая. Он проживал один, поэтому тело нашли больше чем через неделю. Горе свалилось на родственников неожиданно, нужной суммы на похороны ни у кого сразу не нашлось. Поэтому они решили обратиться в муниципальную службу, чтобы похоронить умершего бесплатно.

— Мы пришли на кладбище к администратору МУП «Белорецкий центральный рынок» (наделено специализированными полномочиями с мая этого года – прим. ред.), - рассказал «Медиакорсети племянник умершего Дмитрий Маркин. – Они направили нас во все ритуальные салоны, в городе их три. Но там хоронить бесплатно отказались: сказали, мы такими трупами не занимаемся, которые несколько дней пролежали.

В итоге родственников направили к частным ритуальщикам, которым они заплатили около 30 тысяч рублей. Почему город отказался хоронить умершего бесплатно, им так и не объяснили.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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