В Белорецке муниципальные ритуальщики отказались бесплатно похоронить пенсионера

— Мы пришли на кладбище к администратору МУП «Белорецкий центральный рынок» (наделено специализированными полномочиями с мая этого года – прим. ред.), - рассказал «Медиакорсети племянник умершего Дмитрий Маркин. – Они направили нас во все ритуальные салоны, в городе их три. Но там хоронить бесплатно отказались: сказали, мы такими трупами не занимаемся, которые несколько дней пролежали.