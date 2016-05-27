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В Башкирии уволен учитель истории, несколько раз ударивший ребёнка

27 мая 2016, 14:43
Прокуратура Балтачевского района Башкирии добилась увольнения учителя сельской школы, ударившего ребёнка. События, из-за которых уволили учителя, произошли более года назад.

По версии прокуратуры, в марте 2015 года 44-летний учитель истории из деревни Норкино Балтачевского района республики распивал спиртные напитки вместе со своим соседом. Во время пьянки в комнату зашёл сын соседа, и учитель несколько раз ударил его по руке. Уголовное дело, возбуждённое по статье 116 Уголовного кодекса, впоследствии было прекращено из-за примирения сторон. Но то, что бывший обвиняемый работает учителем, стало известно только в начале 2016 года.

Прокуроры внесли руководству школы представление, в котором указали, что законодательство запрещает преподавать лицам, подвергавшимся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья. После этого преподаватель и был уволен.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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