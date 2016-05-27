В Башкирии уволен учитель истории, несколько раз ударивший ребёнка

По версии прокуратуры, в марте 2015 года 44-летний учитель истории из деревни Норкино Балтачевского района республики распивал спиртные напитки вместе со своим соседом. Во время пьянки в комнату зашёл сын соседа, и учитель несколько раз ударил его по руке. Уголовное дело, возбуждённое по статье 116 Уголовного кодекса, впоследствии было прекращено из-за примирения сторон. Но то, что бывший обвиняемый работает учителем, стало известно только в начале 2016 года.