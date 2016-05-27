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На Востоке Башкирии мужчина со стрельбой пытался прорваться на горный комбинат

27 мая 2016, 15:58
В Учалах, на Востоке Башкирии, мужчина открыл стрельбу на проходной горного комбината, при этом выстрелил одному из охранников в лицо.

Как сообщили в пресс-службе Башкирского управления МВД, сообщение о стрельбе на Учалинском горно-обогатительном комбинате (ОАО УГОК", владелец - "УГМК-Холдинг") поступило в 13:45 27 мая 2016 года.

Неизвестный мужчина пытался прорваться на территорию комбината и выстрелил из травматического пистолета в лицо одному из охранников предприятия. После чего начал поджигать кабинеты административного здания комбината. Прибывшие на место сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие. В результате перестрелки с сотрудниками полиции мужчина был ранен. Сейчас он под конвоем доставлен в одну из больниц города.

Справка: Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный комбинат» является градообразующим предприятием для Учалов и Учалинского района Башкирии и производит медный, цинковый концентрат, серный флотационный колчедан. Потребителями выпускаемой предприятием продукции являются крупные химико-металлургические предприятия Урала, Северного Кавказа и других регионов России.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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