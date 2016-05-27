На Востоке Башкирии мужчина со стрельбой пытался прорваться на горный комбинат

Неизвестный мужчина пытался прорваться на территорию комбината и выстрелил из травматического пистолета в лицо одному из охранников предприятия. После чего начал поджигать кабинеты административного здания комбината. Прибывшие на место сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие. В результате перестрелки с сотрудниками полиции мужчина был ранен. Сейчас он под конвоем доставлен в одну из больниц города.