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В Уфе сыграют «Лестер» и «Реал»

26 мая 2016, 10:13
24 команды сразятся завтра в Уфе в рамках Республиканской акции «Эстафета дружбы» в турнире на кубок «Дружбы» по мини-футболу среди религиозных, молодежных общественных объединений, национально-культурных центров и подростковых клубов. Среди них есть и «Лестер», и «Реал».

Турнир начнется 27 мая в 9.30 утра по местному времени на стадионе школы олимпийского резерва № 10 (ул. Менделеева, 199/1) и будет идти в течение дня. В турнире примут участие 24 команды, среди которых есть команды с громкими названиями: «Реал» и «Лестер».

Команды сначала сыграют в трех группах. Соперником «Лестера» стала команда «Адреналин» Союза казаков, а против «Реала» сыграет «Квант». Втурнире примут участие команды азербайджанского, дагестанского и армянского национально-культурных центров, а также Всемирного курултая башкир и стюарды ФК «Уфа».

- Команда «Лестер» - это сборная студентов БГУ и УГАТУ, - рассказал Медиакорсети один из организаторов турнира, ведущий специалист министерства молодежной политики и спорта БашкирииТимур Сафаргалеев. – «Реал» - дворовая команда. На групповом этапе игра будет идти по олимпийской системе – на выбывание – до тех пор, пока не останутся три победителя в группах. Они-то и разыграют между собой призовые места и кубок.

Вот полное расписание игр группового этапа турнира.

Группа А
1 пара. Команда "Мираж" - "Сомони"
2 пара. "ФУЛЛ" - Team "Seven gold"
3 пара. "Zorghe" - "Аякс"
4 пара. "Рух" - МО ДУМ РБ

Группа В
1 пара. Российский исламский университет - НКЦ "Севан" (команда "Ной")
2 пара. "Лестер" - "Адреналин" (Союза казаков)
3 пара. "Обелиск" - Азербайджанский НКЦ
4 пара. "Салават Юлаев"(ВКБ) - Стюарды ФК "Уфа"

Группа С
1 пара. "Танып" Бураевский р-н - "Архиерейский хор"
2 пара. Дагестанский НКЦ - "Стимул"
3 пара. "СЮ" - УЮИ МВД РФ
4 пара. "Реал" - "Квант"

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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