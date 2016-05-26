В Уфе сыграют «Лестер» и «Реал»

- Команда «Лестер» - это сборная студентов БГУ и УГАТУ, - рассказал Медиакорсети один из организаторов турнира, ведущий специалист министерства молодежной политики и спорта БашкирииТимур Сафаргалеев. – «Реал» - дворовая команда. На групповом этапе игра будет идти по олимпийской системе – на выбывание – до тех пор, пока не останутся три победителя в группах. Они-то и разыграют между собой призовые места и кубок.