В Уфе сыграют «Лестер» и «Реал»

Турнир начнется 27 мая в 9.30 утра по местному времени на стадионе школы олимпийского резерва № 10 (ул. Менделеева, 199/1) и будет идти в течение дня. В турнире примут участие 24 команды, среди которых есть команды с громкими названиями: «Реал» и «Лестер».
Команды сначала сыграют в трех группах. Соперником «Лестера» стала команда «Адреналин» Союза казаков, а против «Реала» сыграет «Квант». Втурнире примут участие команды азербайджанского, дагестанского и армянского национально-культурных центров, а также Всемирного курултая башкир и стюарды ФК «Уфа».
- Команда «Лестер» - это сборная студентов БГУ и УГАТУ, - рассказал Медиакорсети один из организаторов турнира, ведущий специалист министерства молодежной политики и спорта БашкирииТимур Сафаргалеев. – «Реал» - дворовая команда. На групповом этапе игра будет идти по олимпийской системе – на выбывание – до тех пор, пока не останутся три победителя в группах. Они-то и разыграют между собой призовые места и кубок.
Вот полное расписание игр группового этапа турнира.
Группа А
1 пара. Команда "Мираж" - "Сомони"
2 пара. "ФУЛЛ" - Team "Seven gold"
3 пара. "Zorghe" - "Аякс"
4 пара. "Рух" - МО ДУМ РБ
Группа В
1 пара. Российский исламский университет - НКЦ "Севан" (команда "Ной")
2 пара. "Лестер" - "Адреналин" (Союза казаков)
3 пара. "Обелиск" - Азербайджанский НКЦ
4 пара. "Салават Юлаев"(ВКБ) - Стюарды ФК "Уфа"
Группа С
1 пара. "Танып" Бураевский р-н - "Архиерейский хор"
2 пара. Дагестанский НКЦ - "Стимул"
3 пара. "СЮ" - УЮИ МВД РФ
4 пара. "Реал" - "Квант"