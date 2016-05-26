В Уфе федеральный инспектор взял под контроль новоселье в Деме-9

Многие жители вложили все средства в строительство жилья, но сейчас, когда дома практически уже готовы, стройка стоит. Дольщики попросили Владимира Путина вмешаться в тупиковую ситуацию и поскорее заселить их в благоустроенное жилье. Люди, которые вложили свои деньги в строительство домов в микрорайоне «Дема-9», все-таки надеются, что администрация города проявит мудрость и примет сторону горожан, и проблема будет в скором времени решена, тем более сейчас, когда ситуацию взял под личный контроль главный федеральный инспектор по Башкирии.