В Уфе федеральный инспектор взял под контроль новоселье в Деме-9

Покупатели квартир в этом микрорайоне не раз становились объектом внимания СМИ. Они неоднократно встречались с представителями городской власти и застройщиков. Очередная встреча состоится на следующей неделе. Главный федеральный инспектор по Башкирии Андрей Чечеватов взял ситуацию под личный контроль, сообщили в его пресс-службе.
В середине мая дольщики записали свое обращение к президенту России. Они пожаловались на бездействия со стороны администрации Уфы, в частности первого заместителя мэра Уфы Александра Филиппова, который обещал свое содействие, но ,по словам дольщиков, только затягивает строительство. Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы договор аренды земли продлевать отказывается. Причины веские – изменения в законодательстве, введенные весной 2015 года.
Многие жители вложили все средства в строительство жилья, но сейчас, когда дома практически уже готовы, стройка стоит. Дольщики попросили Владимира Путина вмешаться в тупиковую ситуацию и поскорее заселить их в благоустроенное жилье. Люди, которые вложили свои деньги в строительство домов в микрорайоне «Дема-9», все-таки надеются, что администрация города проявит мудрость и примет сторону горожан, и проблема будет в скором времени решена, тем более сейчас, когда ситуацию взял под личный контроль главный федеральный инспектор по Башкирии.
27 мая дольщики этого микрорайона соберутся на согласованный митинг, который начнется в 16 часов на площади перед ДК «Химик». Медиакорсеть следит за развитием ситуации.