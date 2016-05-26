В парламенте Башкирии рассказали, что мешает бороться со СПИДом в регионе

Заболеваемость СПИДом в республике пока не так высока, как в некоторых других регионах России. Однако намечаются негативные тенденции. В прошлом году было выявлено 2907 заболевших, это на полтора процента больше чем в 2014 году. Такие цифры сегодня озвучил на круглом столе в Госсобрании и.о. министра здравоохранения Башкирии Рустем Валеев. В этой ситуации, как считают чиновники, главный акцент нужно делать на информирование населения.
Поочередно о работе в этом плане отчитались сначала сам господин Валеев, потом министр образования Гульназ Шафикова, а затем и замглавы администрации Уфы Сынтимир Баязитов. Все они много и долго перечисляли то, как для населения проводят лекции, учителей обучают на курсах повышения квалификации, библиотеки пополняют книжками и методичками. Однако вся литература, акции и флешмобы пока не дают нужных результатов. Охват населения по обследованнию на смертельную болезнь пока ниже 30%, по лечению – ниже 60%. На эти показатели регион должен выйти только к 2020 году.
Реальные проблемы озвучил единственный докладчик – руководитель Росздравнадзора в Башкирии Динара Гашимова. По ее мнению, проблема – далеко не только в плохой информированности населения. Так, например, нормальной борьбе со СПИДом, мешают, например, нормативы, утвержденные Минздравом.
- Если мы будем лечить по тем же стандартам, нам никаких денег не хватит, - отметила Гашимова. – Например, поступает больной, а врачи по нормативам не имеют право требовать с него анализов на ВИЧ. И в то же время в стандарте лечения, указано, что без этого анализа человека на операцию не возьмут, и более того, врача за это могут даже привлечь к ответственности.
Есть и достаточно банальная проблема: больных лечить просто негде. Недавняя проверка республиканского центра по борьбе со СПИДом показала, что нужной площади там не хватает.
- Нужно искать помещение, - заявила Гашимова. – Это просто несолидно для нашей республики. Помимо этого центр нужно укомплектовать кадрами.
Еще одна проблема вызвана трендом на импортозамещение. Для ВИЧ-инфицированных – далеко не все препараты отечественного производства. Сейчас, по словам руководителя Росздравнадзора, замещено около 40% от общего числа нужных лекарств. Но, как они повлияют на больных, еще неизвестно.
- Возможно увеличение побочных реакций на эти препараты, - заметила она. – Необходимо изучить возможные реакции, и если они есть - принять закон, по которому исключить эти препараты из числа разрешенных для лечения лекарств.
Все свои проблемы Гашимова хотела озвучить перед и.о. министра здравоохранения. Но сделать это у нее не получилось. Уже на момент начала ее доклада, чиновника в зале заседаний Госсобрания не было. Прочитав свой отчет, он уехал из парламента по другим делам.
- Очень жаль, что Рустем Фазылович ушел, - вздохнула руководитель надзорного ведомства. – Вопросы хотелось бы адресовать именно ему.