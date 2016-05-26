В парламенте Башкирии рассказали, что мешает бороться со СПИДом в регионе

Поочередно о работе в этом плане отчитались сначала сам господин Валеев, потом министр образования Гульназ Шафикова, а затем и замглавы администрации Уфы Сынтимир Баязитов. Все они много и долго перечисляли то, как для населения проводят лекции, учителей обучают на курсах повышения квалификации, библиотеки пополняют книжками и методичками. Однако вся литература, акции и флешмобы пока не дают нужных результатов. Охват населения по обследованнию на смертельную болезнь пока ниже 30%, по лечению – ниже 60%. На эти показатели регион должен выйти только к 2020 году.