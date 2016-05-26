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В Михайловске по случаю дня предпринимательства состоится праздник

26 мая 2016, 18:13
Глава администрации г. Михайловск (Ставропольский край) Михаил Миненков сообщает, что 27 мая Михайловские предприниматели совместно с властями города организуют праздник для всех горожан. Приурочено это событие будет ко Дню предпринимательства в России.

Уже в эту пятницу будет открыто множество площадок, приспособленных для народных гуляний, на рынках, в супермаркетах и больших торговых центрах. В течение всего дня для горожан будут проводиться конкурсы, в которых каждый желающий сможет обзавестись интересными подарками и призами.

Завершение праздника жители Михайловска встретят на главной площади города. Для угощения гостей русским квасом и кавказским шашлыком во время гала-концерта организаторы уже заготовили почти 500 кг мяса.

Также Миненков отметил, что роль малого и среднего бизнеса в экономике города значительна, так как у Михайловска нет градообразующего предприятия.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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