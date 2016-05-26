В Михайловске по случаю дня предпринимательства состоится праздник

Уже в эту пятницу будет открыто множество площадок, приспособленных для народных гуляний, на рынках, в супермаркетах и больших торговых центрах. В течение всего дня для горожан будут проводиться конкурсы, в которых каждый желающий сможет обзавестись интересными подарками и призами.
Завершение праздника жители Михайловска встретят на главной площади города. Для угощения гостей русским квасом и кавказским шашлыком во время гала-концерта организаторы уже заготовили почти 500 кг мяса.
Также Миненков отметил, что роль малого и среднего бизнеса в экономике города значительна, так как у Михайловска нет градообразующего предприятия.