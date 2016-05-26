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В госкомтрансе Башкирии раскритиковали конкурс администрации Уфы о маршрутках

26 мая 2016, 13:08
Конкурс, недавно объявленный администрацией Уфы на право осуществления пассажирских перевозок в городе, вызвал шквал критики со стороны горожан. И вызвал критику госкомтранса Башкирии.

Больше всего жителей Уфы возмутило отсутствие в конкурсной документации требований о смене небольших автобусов на более крупные. Также в документации ничего не говорится о возможности контролировать доходы перевозчиков. Простыми словами, администрация даёт возможность водителям маршруток скрывать свои доходы и не в полном объёме платить налоги.

В Госкомтрансе РБ проанализировали конкурсную документацию и обратили внимание на то, что администрация не стремится к переходу на большеформатные автобусы.

- Уже с 2012 года говорим о переходе на автобусы большой вместимости. Было и поручение о пересмотре маршрутной сети и организации перехода на автобусы большого класса. Да и сама администрация не раз заявляла об этом, - рассказал заместитель председателя госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин. - Что получается по факту? В соответствии с конкурсной документацией в Уфе планируется задействовать не более 8% автобусов большой вместимости от общего количества транспортных средств, планируемых к использованию на городских маршрутах.

Помимо этого, в администрации Уфы уделяют мало внимания перевозке пассажиров с ограниченными возможностями, считают в госкомтрансе.

- Критерию, касающемуся перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и детскими колясками, присваивается меньшее количество баллов, чем остальным (с кондиционером, низкопольные и полунизкопольные автобусы – прим.), - говорит Азат Калимуллин. - Закон чётко определяет порядок проведения конкурса, требования к участникам, критерии их оценок. К сожалению, администрация города Уфы, не воспользовалась возможностью установления критериев.

Удивление специалистов ведомства вызвали и сами маршруты, выставленные на конкурс.

- 50 процентов маршрутов по факту дублируется, как между собой, так и с маршрутами элетротранспорта. А все мы знаем насколько перегружена дорожная сеть города Уфы, которая не справляется с количеством автобусов на линии. – говорит Азат Калимуллин. - Это приводит к постоянным пробкам на остановках и гонкам водителей автобусов.

Напомним, конкурс на право осуществления пассажирских перевозок был объявлен администрацией Уфы на прошлой неделе. Принять решение, кто получит право на осуществление перевозок в Уфе планируется до конца июня. Победители конкурса получат право осуществлять перевозки в течение пяти лет.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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