В госкомтрансе Башкирии раскритиковали конкурс администрации Уфы о маршрутках

- Уже с 2012 года говорим о переходе на автобусы большой вместимости. Было и поручение о пересмотре маршрутной сети и организации перехода на автобусы большого класса. Да и сама администрация не раз заявляла об этом, - рассказал заместитель председателя госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин. - Что получается по факту? В соответствии с конкурсной документацией в Уфе планируется задействовать не более 8% автобусов большой вместимости от общего количества транспортных средств, планируемых к использованию на городских маршрутах.