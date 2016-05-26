Госдума поддержала законодательную инициативу Госсобрания Башкирии по упрощению выдачи маткапитала

Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, проект закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» уточняет перечень документов, необходимых для выдачи средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. В частности, данный закон предусматривает предоставление лицом, реализующим право на сертификат, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение. Между тем положения другого федерального закона гласят, что проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется по выбору правообладателя свидетельством о государственной регистрации прав или выпиской из Единого государственного реестра прав. Башкирские депутаты предложили упростить процедуру направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий и разрешить предоставлять вместо свидетельства о госрегистрации прав документы, удостоверяющие право собственности лица.