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Госдума поддержала законодательную инициативу Госсобрания Башкирии по упрощению выдачи маткапитала

26 мая 2016, 16:34
Депутаты Государственной Думы поддержали в первом чтении три законодательных инициативы Государственного Собрания, предусматривающих внесение изменений в федеральные законы.

Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, проект закона «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» уточняет перечень документов, необходимых для выдачи средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. В частности, данный закон предусматривает предоставление лицом, реализующим право на сертификат, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение. Между тем положения другого федерального закона гласят, что проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется по выбору правообладателя свидетельством о государственной регистрации прав или выпиской из Единого государственного реестра прав. Башкирские депутаты предложили упростить процедуру направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий и разрешить предоставлять вместо свидетельства о госрегистрации прав документы, удостоверяющие право собственности лица.

Российские парламентарии также подержали своих башкирских коллег в вопросе уточнения источников формирования фондов развития библиотек, и дополнения круга лиц, в отношении которых суд вправе принять решение об отстранении от должности, указанием на подозреваемого.

– Хотел бы поблагодарить коллег из Госдумы за традиционно внимательное отношение к инициативам, исходящим из парламента республики, – сказал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Благодаря этому мы занимаем лидирующие места в рейтингах регионов как по количеству внесенных законопроектов, так и уже принятых законов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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