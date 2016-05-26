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Депутат Госдумы Александр Сидякин рассказал, что на него напали

26 мая 2016, 15:08
Депутат Госдумы Александр Сидякин на своей стене Вконтакте прокомментировал появившиеся в СМИ сведения о том, что 21 мая на него напали.

Александр Сидякин подтвердил эту информацию и рассказал следующее:

- 21 мая мы с детьми отдыхали в Тверской области на берегу Волги. На нас напали отморозки из хулиганских побуждений. Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство. Возбуждено уголовное дело. В интересах следствия, не могу разглашать детали произошедшего. Инцидент не связан с моей политической деятельностью.

Сидякин в свое время возглавлял региональное отделение «Справедливой России» в Башкирии, но в 2011 году стал депутатом Госдумы от Республики Татарстан от другой партии – «Единой России» (по квоте Общенародного фронта). Он известен тем, что был одним из авторов законопроекта, ужесточивших требования к проведению массовых мероприятий после событий 2012 года на Болотной площади в Москве, а также тем, что совершил экспедицию на самую высокую вершину Антарктиды – гору Винсон.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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