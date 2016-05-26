Депутат Госдумы Александр Сидякин рассказал, что на него напали

Александр Сидякин подтвердил эту информацию и рассказал следующее:
- 21 мая мы с детьми отдыхали в Тверской области на берегу Волги. На нас напали отморозки из хулиганских побуждений. Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство. Возбуждено уголовное дело. В интересах следствия, не могу разглашать детали произошедшего. Инцидент не связан с моей политической деятельностью.
Сидякин в свое время возглавлял региональное отделение «Справедливой России» в Башкирии, но в 2011 году стал депутатом Госдумы от Республики Татарстан от другой партии – «Единой России» (по квоте Общенародного фронта). Он известен тем, что был одним из авторов законопроекта, ужесточивших требования к проведению массовых мероприятий после событий 2012 года на Болотной площади в Москве, а также тем, что совершил экспедицию на самую высокую вершину Антарктиды – гору Винсон.