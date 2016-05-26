Андрей Чечеватов поздравил блокадницу Ленинграда из Уфы с 93-летием

- Светка училась в нулевом, а я во втором классе. Она соберет девчат на переменке, проговорит свою считалку, и мы носимся за ней. Но мы только один год вместе учились, а потом в 3-м классе меня в Ленинград увезли, где учился отец, - вспоминает Клавдия Петровна.