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Андрей Чечеватов поздравил блокадницу Ленинграда из Уфы с 93-летием

26 мая 2016, 10:53
25 мая исполнилось 93 года уфимке Клавдии Петровне Смирновой- ветерану Великой Отечественной войны, участнице Блокады Ленинграда. С днем рождения ее поздравил главный федеральный инспектор по Башкирии Андрей Чечеватов.

Детство Клавдии Петровны прошло в довоенной Москве. Пенсионерка до сих пор вспоминает, как училась с дочерью Иосифа Сталина Светланой Аллилуевой в одной школе.

- Светка училась в нулевом, а я во втором классе. Она соберет девчат на переменке, проговорит свою считалку, и мы носимся за ней. Но мы только один год вместе учились, а потом в 3-м классе меня в Ленинград увезли, где учился отец, - вспоминает Клавдия Петровна.

Там ее семья и встретила весть о начале войны. Глава семейства на следующий же день ушел добровольцем на защиту города, а юная Клава с сестрой и братишкой отправились рыть окопы. Она вспоминает, как от голода и морозов гибли люди. Не обошла беда и дом Клавдии Петровны – в феврале умер 15-летний брат, а в марте не стало матери.

Под бомбежками немцев двух сироток из Ленинграда вывезла тетя по Ладожскому озеру. Дальше девочки лечились от истощения, работали на заводе в Северодвинске. После окончания войны по вызову дедушки Клава с сестрой перебралась в Москву, где и вышла замуж за военного из Башкирии. С 1952 семья переехала на родину мужа. Здесь участница блокады Ленинграда 21 год проработала в органах МВД бухгалтером. Смирновы вырастили двух сыновей.

Сегодня Клавдия Смирнова живет в окружении внуков и правнуков. Единственное, чего она действительно желает на свой день рождения – чтобы никогда не было войны.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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