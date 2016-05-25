В Уфе фестиваль «Сердце Евразии» открывается «Симфонической ночью»

Сегодня в столице Башкирии стартует международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». Откроет его «Симфоническая ночь», которая проходит в Уфе уже не в первый раз.