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В Уфе фестиваль «Сердце Евразии» открывается «Симфонической ночью»

25 мая 2016, 10:58
Сегодня в столице Башкирии стартует международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». Откроет его «Симфоническая ночь», которая проходит в Уфе уже не в первый раз.

Жители и гости города смогут услышать произведения Сергея Прокофьева, Загира Исмагилова, а также различную музыку из кинофильмов. Исполнять композиции будут представители Молодежного симфонического оркестра и солисты – лауреаты международных и всероссийских конкурсов, в том числе из Китая.

Сначала зрители насладятся звучанием классической музыки и хоровым пением. Вместе с оркестром будет выступать сводный детский хор Башкортостана и хор института искусств.

Во втором отделении сыграют такие коллективы, как «Балалайка Бэнд», «Премьер-Квартет» и Алена Завьялова.

Завершит «Симфоночь» музыка из популярных советских и российских кинолент и антивоенное сочинение Карла Дженкинса «Вооруженный человек: Месса Мира» в исполнении Хора и Молодежного симфонического оркестра.

Начало мероприятия — в 19 часов в амфитеатре около уфимского Конгресс-холла. Симфоночь продлится до 23 часов.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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