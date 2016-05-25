В Уфе фестиваль «Сердце Евразии» открывается «Симфонической ночью»

Жители и гости города смогут услышать произведения Сергея Прокофьева, Загира Исмагилова, а также различную музыку из кинофильмов. Исполнять композиции будут представители Молодежного симфонического оркестра и солисты – лауреаты международных и всероссийских конкурсов, в том числе из Китая.
Сначала зрители насладятся звучанием классической музыки и хоровым пением. Вместе с оркестром будет выступать сводный детский хор Башкортостана и хор института искусств.
Во втором отделении сыграют такие коллективы, как «Балалайка Бэнд», «Премьер-Квартет» и Алена Завьялова.
Завершит «Симфоночь» музыка из популярных советских и российских кинолент и антивоенное сочинение Карла Дженкинса «Вооруженный человек: Месса Мира» в исполнении Хора и Молодежного симфонического оркестра.
Начало мероприятия — в 19 часов в амфитеатре около уфимского Конгресс-холла. Симфоночь продлится до 23 часов.