В Ставрополе будет создан клуб для тех, кто находится на грани развода

В сообщении уточняют, что новый клуб под названием «Формула семейного счастья» планируют сделать тем местом, где пары в сложный период смогут обсудить важные для них вопросы. Им будет предложена помощь профессионалов, а также – бесплатные консультации специалистов разных направлений. В настоящее время при отделах ЗАГС нескольких районов города уже действуют клубы молодой семьи.