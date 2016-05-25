В Ставрополе будет создан клуб для тех, кто находится на грани развода

Для семейных пар, оказавшихся на грани развода, в Ставрополе откроют клуб, как сообщает сайт управления ЗАГС края.
В сообщении уточняют, что новый клуб под названием «Формула семейного счастья» планируют сделать тем местом, где пары в сложный период смогут обсудить важные для них вопросы. Им будет предложена помощь профессионалов, а также – бесплатные консультации специалистов разных направлений. В настоящее время при отделах ЗАГС нескольких районов города уже действуют клубы молодой семьи.
Открытие клуба «Формула семейного счастья» состоится 27 мая в 17-00 мск по адресу переулок Крупский, дом 36. Первое заседание семейного клуба пройдет в тот же день.