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В Ставрополе будет создан клуб для тех, кто находится на грани развода

25 мая 2016, 17:20
Для семейных пар, оказавшихся на грани развода, в Ставрополе откроют клуб, как сообщает сайт управления ЗАГС края.

Для семейных пар, оказавшихся на грани развода, в Ставрополе откроют клуб, как сообщает сайт управления ЗАГС края.

В сообщении уточняют, что новый клуб под названием «Формула семейного счастья» планируют сделать тем местом, где пары в сложный период смогут обсудить важные для них вопросы. Им будет предложена помощь профессионалов, а также – бесплатные консультации специалистов разных направлений. В настоящее время при отделах ЗАГС нескольких районов города уже действуют клубы молодой семьи.

Открытие клуба «Формула семейного счастья» состоится 27 мая в 17-00 мск по адресу переулок Крупский, дом 36. Первое заседание семейного клуба пройдет в тот же день.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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