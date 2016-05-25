В Башкирии список победителей праймериз «Единой России» совпал с предвыборными вбросами

Победителями предварительного голосования по одномандатным округам в Башкирии признаны: депутат Госдумы Павел Качкаев (Уфимский избирательный округ), главный судебный пристав республики Зариф Байгускаров (Салаватский избирательный округ), депутат Госдумы Зугура Рахматуллина (Белорецкий избирательный округ), глава администрации Стерлитамака Алексей Изотов (Стерлитамакский избирательный округ), депутат Госдумы Рафаэль Марданшин (Нефтекамский избирательный округ), руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Ильдар Бикбаев (Благовещенский избирательный округ).
В Башкирии по итогам рейтингового голосования первое место по федеральному избирательному округу занял главный судебный пристав республики Зариф Байгускаров. На втором месте находится бывший мэр Уфы, а ныне депутат Госдумы Павел Качкаев. Тройку замыкает телеведущая Инга Юмашева. В первой десятке в порядке расположения по местам в списке депутаты Госдумы Зугура Рахматуллина, Рафаэль Марданшин, Рима Баталова, руководитель регионального исполкома «Единой России» Рамзил Ишсарин, руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Ильдар Бикбаев, помощник главы Башкирии Фарит Ганиев, и депутат Госсобрания Михаил Бугера.
Учитывая, что большинство кандидатов из первой десятки, скорее всего, пойдут бороться за места в Госдуме по одномандатным избирательным округам (напомним, что Зариф Байгускаров, Павел Качкаев, Зугура Рахматуллина, Рафаэль Марданшин, Ильдар Бикбаев стали победителями праймериз также в своих одномандатных округах), шансы на попадание в российский парламент имеют также депутат Госдумы Виктор Климов (11 место), депутаты Госсобрания Ирек Нигматуллин (12) и Константин Канунников (13), а также депутат Госдумы Рустам Ишмухаметов (14 место). Но кандидаты, которые находятся на местах ниже десятого, смогут стать депутатами только в случае, если партия наберет большой процент голосов избирателей в Башкирии.
После того как журналистам был оглашен список победителей праймериз секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев то ли шутя, то ли серьезно спросил у нас: «Ну что, списки совпали?» Под дружный смех членов оргкомитета журналисты ответили: «Да, совпали Константин Борисович!»
- Окончательный список кандидатов «Единой России», которые будут бороться за места в Госдуме 7 созыва, будет принят на съезде партии в конце июня, - сказал, отвечая на вопрос Медиакорсеть, Константин Толкачев. - Процент явки по Башкирии составил 11, 89%, на участки пришли 364 тысячи 506 жителей республики. Эта цифра является более, чем удовлетворительной. Предварительное голосование состоялось, и результаты его мы утвердили, - добавил секретарь регионального отделения партии.
- К реальным предпочтениям избирателей этот список имеет самое отдаленное отношение. Практически никто из упомянутых в нем людей уже много лет простого избирателя в глаза не видел, - отметил, комментируя итоги предварительного голосования «Единой России» политолог Аббас Галлямов. - Если бы сейчас кто-нибудь из социологов провёл в Башкирии опрос на предмет популярности местных политиков, то эти «победители народного голосования» оказались бы лидерами антирейтинга. Потому, что все «набранные» ими голоса - это голоса насильно согнанных на участки бюджетников. Такое голосование безнаказанно не проходит: бюджетник, конечно, ставит галочку напротив фамилии, на которую ему указали, но, мягко скажем, никакой любви при этом ни к самому кандидату, ни к своему начальнику, который его пригнал на участок, ни к партии, которая все это придумала, не испытывает, - подчеркнул Аббас Галлямов.
Таким образом, можно сказать, что результаты праймериз «Единой России» либо были предопределены заранее, либо источники редакции обладают даром предвидения или сделали стопроцентно точный и надежный прогноз. Хотя надо отметить, что в региональном отделении всячески отрицали наличие списков кандидатов-победителей предварительного голосования партии. Нам же остается дождаться съезда «Единой России», чтобы окончательно узнать, кто поведет партию на выборах в Госдуму и согласится ли Рустэм Хамитов возглавить окончательный список кандидатов.