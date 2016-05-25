В Башкирии список победителей праймериз «Единой России» совпал с предвыборными вбросами

- К реальным предпочтениям избирателей этот список имеет самое отдаленное отношение. Практически никто из упомянутых в нем людей уже много лет простого избирателя в глаза не видел, - отметил, комментируя итоги предварительного голосования «Единой России» политолог Аббас Галлямов. - Если бы сейчас кто-нибудь из социологов провёл в Башкирии опрос на предмет популярности местных политиков, то эти «победители народного голосования» оказались бы лидерами антирейтинга. Потому, что все «набранные» ими голоса - это голоса насильно согнанных на участки бюджетников. Такое голосование безнаказанно не проходит: бюджетник, конечно, ставит галочку напротив фамилии, на которую ему указали, но, мягко скажем, никакой любви при этом ни к самому кандидату, ни к своему начальнику, который его пригнал на участок, ни к партии, которая все это придумала, не испытывает, - подчеркнул Аббас Галлямов.