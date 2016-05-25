В Башкирии лесничий получил 7 лет лишения свободы и штраф 16 млн рублей

В 2012 году местный предприниматель заключил с лесничеством договор на вырубку 600 кубометров леса лиственниц и берёзы. Позже выяснилось, что бизнесмен значительно превысил разрешённые объёмы и вырубил более ценные породы леса. Лесничий, узнавший о нарушении, потребовал от коммерсанта 270 тысяч рублей за молчание, и был задержан сотрудниками полиции в момент передачи денег.