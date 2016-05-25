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В Башкирии лесничий получил 7 лет лишения свободы и штраф 16 млн рублей

25 мая 2016, 15:21
в Башкирии Белокатайский районный суд приговорил к 7 годам лишения свободы и крупному штрафу лесничего, получившего взятку от коммерсанта.

В 2012 году местный предприниматель заключил с лесничеством договор на вырубку 600 кубометров леса лиственниц и берёзы. Позже выяснилось, что бизнесмен значительно превысил разрешённые объёмы и вырубил более ценные породы леса. Лесничий, узнавший о нарушении, потребовал от коммерсанта 270 тысяч рублей за молчание, и был задержан сотрудниками полиции в момент передачи денег.

Сегодня стало известно, что Белокатайский районный суд приговорил лесничего к 7 годам лишения свободы условно и к штрафу в 60-кратном размере от суммы взятки.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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