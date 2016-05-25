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Спортсмена из Ростова завоевала медаль на чемпионате мира по параканоэ

25 мая 2016, 18:46
Спортсменка с ограниченными возможностями из Ростова Надежда Андреева преодолела сложную дистанцию в 200 метров, и стала третьей на чемпионате мира по гребле на байдарках для людей с ограниченными возможностями.

Спортсменка с ограниченными возможностями из Ростова Надежда Андреева преодолела сложную дистанцию в 200 метров, и стала третьей на чемпионате мира по гребле на байдарках для людей с ограниченными возможностями, который проходил в Германии, - сообщили в правительстве города Ростов.

Именно 2 золотые медали по параканоэ и каноэ, полученные на соревнованиях в России в апреле, позволили принять участие на чемпионате мира в Германии.

Региональное правительство сообщило, что состав нашей сборной будет известен после результатов на чемпионате Европы, который будет проходить в Москве в июне, и они надеются, что увидят нашу заслуженную спортсменку Надежду Андрееву в составе команды России по каноэ.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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