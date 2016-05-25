Спортсмена из Ростова завоевала медаль на чемпионате мира по параканоэ

Спортсменка с ограниченными возможностями из Ростова Надежда Андреева преодолела сложную дистанцию в 200 метров, и стала третьей на чемпионате мира по гребле на байдарках для людей с ограниченными возможностями, который проходил в Германии, - сообщили в правительстве города Ростов.