Руководство МВД Башкирии отчиталось о доходах за прошлый год

Из трех заместителей Закомалдина больше начальника заработал только начальник полиции Вячеслав Андреев. Его доход – 2,8 миллиона рублей. Правда, это более чем в полтора раза меньше, чем в 2014 году. В декларации в этом году у замминистра числится и меньше имущества. В частности, в этом году у Андреева – две квартиры общей площадью около 160 кв м. В прошлом году в этой графе у него числился также земельный участок площадью около 2 тысяч кв м. Также замминистра приобрел автоприцеп МЗСА 817712. Ездит он по-прежнему на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. В собственности также сохранились небольшая квартира, гараж и нежилое строение в 71 кв м. Супруга Андреева не работает. Из имущества у нее – лишь ½ доли в квартире в 17 кв м.