Журналист National Geographic Traveler Анастасия Клепова: как привлечь туристов в Башкирию.

Почему среднестатистический житель России не хочет ехать в Башкирию? Потому что он про неё ничего не знает, совсем нет в его информационном поле башкирских новостей со знаком плюс. Приморскому сафари-парку повезло: там возникла удивительная дружба козла и тигра. Но таких событий, которые сами себя раскручивают, в реальности очень мало. Поэтому задача PR-служб разных уровней в туристической сфере Башкирии сейчас такова: постоянно придумывать инфоповоды, чтобы чаще попадать в СМИ и блоги. Это должны быть не дежурные инфоповоды, вроде дня города, проведения соревнований или открытия нового курорта, а буквально кипящие. Как на войне, здесь все средства хороши: и смешные вирусные видео, и помощь в создании чего-то грандиозного чудакам-умельцам и генерирование тем для репортажей ведущих СМИ.