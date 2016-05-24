Журналист National Geographic Traveler Анастасия Клепова: как привлечь туристов в Башкирию.

1) Нужны места, которые будут вызвать стойкие ассоциации
Такие места в Башкирии есть, например, Капова пещера. В представлении она должна быть второй после мёда ассоциацией с регионов. Нужно создавать инфоповоды и приглашать туда лучших блогеров в гости.
2) Акцент на столкновении разных культур
Потенциал у Башкирии просто великий: тут место столкновения двух религиозных культур, уникальные природные объекты, национальная кухня.
3) Грамотный пиар:
Не хватает грамотного и современного пиара. Не хватает предпринимателей-перфекционистов в сфере услуг, умения форсировать популярность стихийно возникших достопримечательностей. Например, людей-достопримечательностей. Повсюду есть самородки, интересные люди, одержимые странными и захватывающими идеями. Таков, скажем, был пенсионер Мулярчик в Лебедяни Липецкой области, он копал своё собственное метро в течение 20 лет. Можно было включать его метро в туристические маршруты, использовать его идею в деле продвижения туризма, потому что это смогло бы привлечь молодую, ищущую экзотики и оксюморонов аудиторию. Однако к деду ездили только бэкпекеры, прочитав отзывы на узконаправленных сайтах. Мулярчик умер, а его дочь засыпала «метро» песком, чтобы любопытствующие путешественники перестали приезжать.
4) Больше информации
Почему среднестатистический житель России не хочет ехать в Башкирию? Потому что он про неё ничего не знает, совсем нет в его информационном поле башкирских новостей со знаком плюс. Приморскому сафари-парку повезло: там возникла удивительная дружба козла и тигра. Но таких событий, которые сами себя раскручивают, в реальности очень мало. Поэтому задача PR-служб разных уровней в туристической сфере Башкирии сейчас такова: постоянно придумывать инфоповоды, чтобы чаще попадать в СМИ и блоги. Это должны быть не дежурные инфоповоды, вроде дня города, проведения соревнований или открытия нового курорта, а буквально кипящие. Как на войне, здесь все средства хороши: и смешные вирусные видео, и помощь в создании чего-то грандиозного чудакам-умельцам и генерирование тем для репортажей ведущих СМИ.
5) Больше частных фестивалей
Безусловно, важнейшим и первым элементом в деле раскачки туризма являются фестивали. Я сейчас посмотрела в интернете список проводимых в Башкирии фестивалей. Неутешительно! Всё государственное, ни одной частной инициативы. Хорошо бы поддерживать грантами самобытные сельские, да и столичные фестивали. Создать событие – самый верный способ заинтересовать и привлечь туриста, чтобы он потом ещё что-то посмотрел.
6) Создать конкуренцию в сфере услуг
Один отель на город, одно кафе на село делают качество предоставляемых услуг катастрофически низким. Ведь, когда нет альтернатив дорогущему мотелю с клопами, нечего и стараться: людям всё равно нужно где-то остановиться. А конкуренции-то нет из-за отсутствия туристов. Получается замкнутый круг: люди не едут, потому что нет инфраструктуры, а нет инфраструктуры, потому что люди не едут. Кто-то должен начинать выходить из этого круга. Так, некоторые прогрессивные туроператоры уже делают это: везут самых прогрессивных туристов по неприспособленным к туризму местам, потому что ведь есть же на что посмотреть!
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