В Уфе движение по улице Ленина будет ограничено наполовину

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Уфы Ирек Ялалов. Половина проезжей части улицы Ленина уже закрыта с 19:00 23 мая по 19:00 24 мая по нечетной стороне от перекрестка с Революционной до жилого дома №59. С 20:00 24 мая по 00:00 25 мая будет закрыта другая половина проезжей части Ленина по четной стороне от перекрестка Революционной до дома №74.
После того как теплотрассу обновят, некоторое время уйдет на восстановление дорожного полотна. По данным редакции, полностью улицу Ленина на этом участке откроют только после 29 мая. Так что в это время редакция рекомендует автовладельцам тщательно выбирать маршрут.