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В Уфе движение по улице Ленина будет ограничено наполовину

24 мая 2016, 09:25
В связи с реконструкцией тепломагистрали и строительства проходного канала через улицу Ленина, движение по этой улице в Уфе будет ограничено. Впрочем, перекрывать движение будут только по половине проезжих частей четной и нечетной стороны.

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Уфы Ирек Ялалов. Половина проезжей части улицы Ленина уже закрыта с 19:00 23 мая по 19:00 24 мая по нечетной стороне от перекрестка с Революционной до жилого дома №59. С 20:00 24 мая по 00:00 25 мая будет закрыта другая половина проезжей части Ленина по четной стороне от перекрестка Революционной до дома №74.

После того как теплотрассу обновят, некоторое время уйдет на восстановление дорожного полотна. По данным редакции, полностью улицу Ленина на этом участке откроют только после 29 мая. Так что в это время редакция рекомендует автовладельцам тщательно выбирать маршрут.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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