В Уфе движение по улице Ленина будет ограничено наполовину

После того как теплотрассу обновят, некоторое время уйдет на восстановление дорожного полотна. По данным редакции, полностью улицу Ленина на этом участке откроют только после 29 мая. Так что в это время редакция рекомендует автовладельцам тщательно выбирать маршрут.