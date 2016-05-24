В Госсобрании Башкирии депутатам запретили принимать награды без разрешения

В документе прописано, что в случае получения награды в течение трех рабочих дней депутат обязан представить в президиум парламента ходатайство о разрешении принять почетное звание или знак отличия (ограничение не касается наград за спортивные и научные достижения). В течение месяца руководство парламента должно будет принять решение. Аналогичный порядок уже действует для федеральных госслужащих, однако оно не касалось чиновников регионального уровня. Поэтому органы власти субъектов принимают собственный нормативный акт.