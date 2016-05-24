В Госсобрании Башкирии депутатам запретили принимать награды без разрешения

В документе прописано, что в случае получения награды в течение трех рабочих дней депутат обязан представить в президиум парламента ходатайство о разрешении принять почетное звание или знак отличия (ограничение не касается наград за спортивные и научные достижения). В течение месяца руководство парламента должно будет принять решение. Аналогичный порядок уже действует для федеральных госслужащих, однако оно не касалось чиновников регионального уровня. Поэтому органы власти субъектов принимают собственный нормативный акт.
– Наша задача – сделать работу депутатов, максимально прозрачной, понятной и открытой. Не менее важно сформировать безопасные условия для работы. Имеют место случаи, когда звания или награды предусматривают обязательства, противоречащие задачам служащего. Всего предусмотреть невозможно, поэтому утвержденный нами порядок принятия званий и наград по сути предусматривает дополнительную проверку в целях безопасного и качественного исполнения депутатами своих обязанностей, - сказал, комментируя новшество, председатель Госсобрания Константин Толкачев.