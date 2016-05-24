В Башкирии предлагают принять Кодекс жителя республики

- Здесь 12 принципов, которые должны соблюдаться у нас в республике. Например: укреплять семейные традиции, заботиться о детях, поддерживать родителей, быть честными и достойными доверия, придерживаться здорового образа жизни, следить за своим внешним видом, подавать хороший пример, - сказал, комментируя проект общественников, глава Башкирии. - Может быть, эти лозунги покажутся кому-то наивными или слишком традиционными. Но саму идею – выработать «Кодекс жителя Башкортостана» – считаю правильной. Это верное движение. Таких инициатив, конечно же, много. Считаю, что власть обязана их поддерживать.