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В Башкирии предлагают принять Кодекс жителя республики

24 мая 2016, 22:29
На III Гражданском форуме некоммерческих организаций республики, который сегодня прошел в Уфе, было озвучено предложение принять Кодекс жителя Башкирии. Авторы идеи «как жить счастливо в многонациональной республике» вручили его Рустэму Хамитову.

- Здесь 12 принципов, которые должны соблюдаться у нас в республике. Например: укреплять семейные традиции, заботиться о детях, поддерживать родителей, быть честными и достойными доверия, придерживаться здорового образа жизни, следить за своим внешним видом, подавать хороший пример, - сказал, комментируя проект общественников, глава Башкирии. - Может быть, эти лозунги покажутся кому-то наивными или слишком традиционными. Но саму идею – выработать «Кодекс жителя Башкортостана» – считаю правильной. Это верное движение. Таких инициатив, конечно же, много. Считаю, что власть обязана их поддерживать.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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