«Умная» система контроля будет следить за лихачами тагильских дорог

Система «Автодория» способна вычислить среднюю скорость движения каждого автомобиля на всем участке дороги. Протяженность таких участков может составлять 10 километров. Если транспорт допустил превышение скорости, то материалы об этом будут отправлены в свердловское УГИБДД, где будет принято решение о привлечении лихача к административной ответственности.