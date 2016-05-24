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«Умная» система контроля будет следить за лихачами тагильских дорог

25 мая 2016, 00:49
Интеллектуальная система «Автодория» внедряется на автодорогах Свердловской области. Это нужно для мониторинга скорости, с которой двигаются транспортные средства.

Интеллектуальная система «Автодория» внедряется на автодорогах Свердловской области. Это нужно для мониторинга скорости, с которой двигаются транспортные средства.

Система «Автодория» способна вычислить среднюю скорость движения каждого автомобиля на всем участке дороги. Протяженность таких участков может составлять 10 километров. Если транспорт допустил превышение скорости, то материалы об этом будут отправлены в свердловское УГИБДД, где будет принято решение о привлечении лихача к административной ответственности.

Александр Сидоренко (министр транспорта и связи) сообщает о том, что 24 прибора системы «Автодория» будут установлены до конца мая на некоторых дорожных участках. На территории Нижнего Тагила установят несколько приборов – на Южном съезде.

Параллельно с введением новой системы, в регионе продолжают устанавливать комплексы фотофиксаций нарушений ПДД. Данные меры приняты для снижения числа аварий на участках дорожной сети в зоне действия камер и для повышения ответственности водителей.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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