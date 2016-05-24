Мэр Уфы порекомендовал родителям поберечь детей от комаров

Глава администрации поручил городским службам проконтролировать процесс обработки. Пока же он рекомендовал воздержаться от прогулок с детьми на детских площадках.
Замруководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина сегодня представляла отчет о ситуации по клещам. Но было видно, что они уже не так сильно волнуют присутствующих. Гораздо больший интерес вызвала информация по комарам.
- Чувствуете, как аудитория оживилась? - улыбнулся Ирек Ялалов, обращаясь к представителнице надзорного ведомства.
Сегодня началась обработка от вредных насекомых в парках и скверах Уфы. Она продолжится две недели. Кстати, Пермина успокоила присутствующих: в Уфе и Башкирии в целом комары не являются переносчиками вредных заболеваний.
- Смех смехом, но определенные сложности мы создали, - обратился к подчиненным Ялалов. - Поэтому пока, может быть, следует воздержаться от прогулок с детьми на детских площадках.