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Мэр Уфы порекомендовал родителям поберечь детей от комаров

24 мая 2016, 10:16
Ирек Ялалов посоветовал не выпускать детей на детские площадки, пока город атакуют комары. Проблема нашествия на Уфу кровососущих насекомых был затронута сегодня на оперативке в мэрии.

Глава администрации поручил городским службам проконтролировать процесс обработки. Пока же он рекомендовал воздержаться от прогулок с детьми на детских площадках.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина сегодня представляла отчет о ситуации по клещам. Но было видно, что они уже не так сильно волнуют присутствующих. Гораздо больший интерес вызвала информация по комарам.
- Чувствуете, как аудитория оживилась? - улыбнулся Ирек Ялалов, обращаясь к представителнице надзорного ведомства.
Сегодня началась обработка от вредных насекомых в парках и скверах Уфы. Она продолжится две недели. Кстати, Пермина успокоила присутствующих: в Уфе и Башкирии в целом комары не являются переносчиками вредных заболеваний.
- Смех смехом, но определенные сложности мы создали, - обратился к подчиненным Ялалов. - Поэтому пока, может быть, следует воздержаться от прогулок с детьми на детских площадках.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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