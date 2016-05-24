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Главный тренер «Ростова» выдвинул условия для продления контракта

24 мая 2016, 19:03
По словам главного тренера клуба «Ростов» Курбана Бердыева, продление контракта возможно, но на определенных условиях. Главным условием продления контракта явилась схема «1+1», с последующей гарантией отсутствия задержек по выплате зарплат.

По словам главного тренера клуба «Ростов» Курбана Бердыева, продление контракта возможно, но на определенных условиях. Главным условием продления контракта явилась схема «1+1», с последующей гарантией отсутствия задержек по выплате зарплат.

Если же команда не сможет предоставить подобных гарантий, тренер отказывается продлевать контракт. По более ранним данным, новый контракт между Бердыевым и «Ростовом» будет продлен к 27 мая.

Под руководством Бердыева команда сумела в прошлом сезоне занять второе место в Премьер-Лиге, впервые в своей истории заработать серебряную награду.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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