Геннадий Зюганов призвал поддержать патриотический общественный договор

- Процесс импортозамещения не стал реальностью, - констатирует Зюганов. - Должную поддержку государства не получили ни промышленность, ни сельское хозяйство, ни строительство. Как с уличной девкой обошлись с малым и средним бизнесом. Эти сферы экономики так и не оправились от решений Центробанка, задравшего учётную ставку и отправившего рубль в «свободное плавание». Заводы и сельхозпредприятия закрываются сегодня так же, как и в «лихие 90-е».