Геннадий Зюганов призвал поддержать патриотический общественный договор

Обращение Геннадия Зюганова к гражданам России увидело свет накануне 75-летия начала Великой Отечественной войны. Оно озаглавлено: «Без Родины наши имена и дела обречены на забвение». Вначале лидер КПРФ анализирует новые вызовы.
- Системный кризис продолжает испытывать на прочность наш нестабильный мир, - предупреждает Геннадий Зюганов. - Напомню: два предыдущих подобных кризиса закончились мировыми войнами. Внешние угрозы для России приобрели новое качество. Санкции и цены на сырьё ослабляют экономику. Натовские «псы-рыцари» бряцают оружием у самых границ России, публично обсуждают перспективы нового «дранг нах остен».
- Процесс импортозамещения не стал реальностью, - констатирует Зюганов. - Должную поддержку государства не получили ни промышленность, ни сельское хозяйство, ни строительство. Как с уличной девкой обошлись с малым и средним бизнесом. Эти сферы экономики так и не оправились от решений Центробанка, задравшего учётную ставку и отправившего рубль в «свободное плавание». Заводы и сельхозпредприятия закрываются сегодня так же, как и в «лихие 90-е».
В этой ситуации возрождение России становится судьбоносной задачей текущего момента, утверждает лидер КПРФ.
- Возвращение Крыма и Севастополя на Родину сформировало прочную основу для глубокого общенационального диалога. Поддержка героической борьбы народных республик Донбасса показала, насколько велик патриотический запрос в российском обществе. Шествие «Бессмертного полка» в день Великой Победы стало убедительным призывом к торжеству истинных ценностей. Но и после всех этих событий власть не поспешила развернуться к сотрудничеству с политическими оппонентами, искренне радеющими о судьбах Отечества. В результате обстановка в стране продолжает осложняться. Её ещё больше могут накалить шабаш «чёрного пиара» и административный произвол в ходе предстоящих выборов.
Геннадий Зюганов в своем обращении напоминает об уроках истории России, в том числе и о советском периоде, когда гражданам объясняли: в истории страны есть множество страниц, которыми должно гордиться. И приводит цитату Сталина:
- В 1936 году И.В.Сталин напоминал: «Русский народ создал таких гигантов художественного творчества и научной мысли, как Пушкин и Лермонтов, Ломоносов и Менделеев, Белинский и Чернышевский, Герцен и Добролюбов, Толстой и Горький, Сеченов и Павлов».
Как считает Геннадий Зюганов, особенностью советского народа было его единство:
- В Великую Отечественную войну советский народ вступил по-настоящему единым. Его сплочённость стала главным залогом Победы в мае 1945 года. Народная сплочённость в СССР не была каким-то странным или случайным явлением. Она прочно основывалась на фундаментальных ценностях. Советский Союз не раздирали социальные и культурные противоречия, свойственные буржуазному обществу. Здесь был ликвидирован раскол на эксплуататоров и угнетаемых.
По словам Геннадия Зюганова, бережное отношение к истории — важное условие развития страны. В этом убеждает и опыт других стран, в том числе Китая и Франции.
Лидер коммунистов делает вывод, что в нашем обществе нарастает противостояние между двумя силами, двумя тенденциями, двумя направлениями дальнейшего движения страны.
- Распадом и уходом в небытие грозит России антинациональная политика, стремление втиснуть наше общество в ложе либеральных концепций, - говорится в его обращении. - Сохранить же Россию, вернуть её в авангард исторического процесса способен истинный, созидательный патриотизм, соединённый с социалистическим выбором.
- У нас есть свой проект будущего России, - заключает Зюганов. - Этот проект — обновлённый СОЦИАЛИЗМ. И в нём нет места угнетению человека человеком.
- КПРФ полностью готова к широкой и честной дискуссии о путях развития Отечества, - призывает он к обсуждению этого проекта. - Суть нашей Антикризисной программы изложена в десяти пунктах Орловского экономического форума. Наши предложения поддержаны Всероссийским советом трудовых коллективов. Перспективность подходов партии к решению назревших проблем подтверждает опыт народных предприятий. Предлагаем обсудить детали нашего плана борьбы с кризисом в рамках публичных дебатов на государственном телевидении в ходе предстоящих выборов.
- КПРФ — за чёткие правила «патриотического общественного договора», - отмечается в обращении лидера КПРФ - С ним не могут быть совместимы ни ставка на внешнее влияние, ни насилие над общественным мнением, ни присвоение властных полномочий через предвыборные манипуляции. При этом очернение советского периода нашей истории должно расцениваться как провокация против народной памяти, равная предательству национальных интересов.
Убеждён, что такой общественный договор поможет оздоровить политический климат в России. Его принятие не требует писаных соглашений. Даже очень красиво составленная бумага далеко не гарантирует соблюдения изложенных в ней положений. Гораздо важнее, чтобы истинная забота о стране и народе стала делом чести каждого, кто включён в российскую политическую борьбу.