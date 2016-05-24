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Эксперты спорят об угрозе исчезновения Байкала из-за строительства новой ГЭС

24 мая 2016, 20:04
На переговорах в Улан-Баторе представители России и Монголии обсуждают строительство ГЭС на реке Селенга, впадающей в Байкал. Замминистра природных ресурсов Бурятии уверен в том, что ГЭС неизбежно нарушит экологию. Но с ним согласны не все.

Геннадий Барышников, заведующий кафедрой природопользования и геоэкологии Алтайского государственного университета, считает, что 99 рек и ручьев, впадающих в Байкал, вполне хватает для того, чтобы озеро Байкал восполнило все потери. А вот газета «Известия» со ссылкой на источники в российском правительстве сообщила, что строительство может привести к высыханию Байкала.

Уже несколько лет активно обсуждается опасность строительства гидроэлектростанции на Селенге и ее притоках. Помимо экологических вопросов обсуждается и работа Иркутской ГЭС. Дмитрий Кириллов, директор департамента гос. политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды, считает, что строительство ГЭС приведет к изменению стока Селенги. А это, в свою очередь нарушит работу Иркутской гидроэлектростанции, которая находится на реке Ангара, вытекающей из озера.

Эксперты настаивают на том, что экологической потери не случится. Уровень воды в Байкале может незначительно снизиться, но само озеро не исчезнет.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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