Эксперты спорят об угрозе исчезновения Байкала из-за строительства новой ГЭС

Уже несколько лет активно обсуждается опасность строительства гидроэлектростанции на Селенге и ее притоках. Помимо экологических вопросов обсуждается и работа Иркутской ГЭС. Дмитрий Кириллов, директор департамента гос. политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды, считает, что строительство ГЭС приведет к изменению стока Селенги. А это, в свою очередь нарушит работу Иркутской гидроэлектростанции, которая находится на реке Ангара, вытекающей из озера.