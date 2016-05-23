Гражданский активист Константин Чадлин: Ход праймериз отразил реальность

- Ход праймериз был прогнозируемым, голосовали в основном бюджетники и те люди, кто заинтересован в политической повестке, - считает Константин Чадлин. – Это отражает нашу политическую действительность. И та явка, которая была на праймериз, очень похожа на реальную явку на выборах.
- Праймериз инициировали, чтобы влить свежую кровь во власть, по крайней мере, так декларировали организаторы, это произойдет?
- Я не исключаю, что два-три кандидата, так называемые новые лица, которые принимали участие в предварительном голосовании, попадут в бюллетени на осенних выборах. Но мне кажется, что в консервативной Башкирии, даже после победы на выборах они добровольно откажутся от своих мест в парламенте и уступят дорогу тем, кто уже представлял республику в Госдуме. И никакого обновления в этот раз не произойдет.
- А что вы думаете по поводу неких списков победителей, которые до праймериз получили некоторые СМИ?
- Это обычная манипуляция. Иногда списки просто отражают прогнозируемый исход, не более того. Уровень внутрипартийной конкуренции на самом деле выше – чем внешней. Я думаю, что эти праймериз - больше шанс засветиться для новых лиц в политике, показать себя, чтобы уже на следующих выборах участвовать в них по-настоящему.