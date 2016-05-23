Гражданский активист Константин Чадлин: Ход праймериз отразил реальность

- Я не исключаю, что два-три кандидата, так называемые новые лица, которые принимали участие в предварительном голосовании, попадут в бюллетени на осенних выборах. Но мне кажется, что в консервативной Башкирии, даже после победы на выборах они добровольно откажутся от своих мест в парламенте и уступят дорогу тем, кто уже представлял республику в Госдуме. И никакого обновления в этот раз не произойдет.